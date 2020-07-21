В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

09:00

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам, пишет ТАСС.

Действующее законодательстко не допускает психологическое давление на должника при возврате просроченной задолженности. Однако, несмотря на то, что в статье 14.57 КоАП предусмотрена ответственность за взимание кредитором задолженности, в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов регулярно поступают обращения о нарушениях этих запретов.

Новый документ предусматривает введение штрафных санкций за противоправные действия по возврату денежных средств для должностных лиц - от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тыс. рублей, для юридических - 200 тыс.

По мнению разработчиков документа, данный законопроект позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности. Документ также включает кредитные организации в число субъектов административного правонарушения по указанной норме.

Инициатива также призвана унифицировать подход к регламентации ответственности как кредитных организаций, так и тех структур и лиц, которые непосредственно в нарушение закона занимаются взысканием долгов.