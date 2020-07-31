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Стоимость золота достигла исторического максимума

11:34 31.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

На открытии торгов 31 августа на бирже Comex цена золота выросла на 2%, достигнув отметки в 2005 долларов за тройскую унцию. Тем самым драгметалл обновил свой исторический максимум стоимости.

В ходе торгов цена опустилась ниже 2 тысяч, но все равно растет по отношению к показателям закрытия.

Акции российских золотодобытчиков на этом фоне начали торговаться в плюс. Так, компании Polymetal и «Полюс» стали лидерами роста на торгах на Московской бирже в пятницу. На открытии сессии их акции подорожали на 3,07% и 2,2% соответственно. Так, акции «Полюса» торговались по 16 597 рублей за бумагу.

Днем ранее Соединенные Штаты заявили о квартальном падении ВВП страны на 32,9%. Это ударило по нефтяным котировкам и американским индексам. В моменте стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S&P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2–1,6%.

По прогнозу экспертов Goldman Sachs, золото ожидает рост до 2300 долларов за унцию в течение 12 месяцев.

Темы: Золото и драгоценные металлы, Мировые биржи и рынки ценных бумаг, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 15:45
Гость: Юрий

Опечатку в дате исправьте
31.07.2020, 13:28
Гость: А это означает,

что доллару больше не доверяют.
31.07.2020, 13:24
Гость: Алексей

Все фиатные то есть бумажные деньги в истории заканчивали свой путь одинакого, меньше печать нужно бумажек, но человека не изменить.
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