Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли

07:28

Министерство финансов России предложило сократить финансирование атомной отрасли в 2021-2023 годах, пишет РИА Новости.

В общей сложности, сокращение предполагается на 67,5 млрд рублей. Так, в 2021 году расходы на программу "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" предлагается уменьшить на 2,2% (2,3 млрд рублей), в 2022 году - на 9,9% (13,5 млрд). Наиболее значительное сокращение финансирования данной госпрограммы планируется в 2023 году - на 38% (51,7 млрд).

Текущий объем финансирования госпрограммы составляет 1,65 триллиона рублей. Она рассчитана на 2012-2027 годы. Программа направлена на сохранение Россией статуса ядерной державы и обеспечение ее геополитических интересов.

Также Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы "Развитие энергетики" в ближайшие три года: в 2021 году - на 8,4% (1,2 млрд рублей), в 2022 году - на 9,2% (1,26 млрд), в 2023 году - на 8,8% (1,2 млрд).

Ранее Минфин предложил сократить в 2021-2023 годах расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 млрд рублей. В то же время ведомство планирует увеличить расходы на президента, обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.