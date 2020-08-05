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Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли

07:28 5.08.2020
Министерство финансов РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство финансов России предложило сократить финансирование атомной отрасли в 2021-2023 годах, пишет РИА Новости.

В общей сложности, сокращение предполагается на 67,5 млрд рублей. Так, в 2021 году расходы на программу "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" предлагается уменьшить на 2,2% (2,3 млрд рублей), в 2022 году - на 9,9% (13,5 млрд). Наиболее значительное сокращение финансирования данной госпрограммы планируется в 2023 году - на 38% (51,7 млрд).

Текущий объем финансирования госпрограммы составляет 1,65 триллиона рублей. Она рассчитана на 2012-2027 годы. Программа направлена на сохранение Россией статуса ядерной державы и обеспечение ее геополитических интересов.

Также Минфин предложил снизить финансирование госпрограммы "Развитие энергетики" в ближайшие три года: в 2021 году - на 8,4% (1,2 млрд рублей), в 2022 году - на 9,2% (1,26  млрд), в 2023 году - на 8,8% (1,2 млрд).

Ранее Минфин предложил сократить в 2021-2023 годах расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 млрд рублей. В то же время ведомство планирует увеличить расходы на президента, обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.

Темы: Атомная энергетика в России, Министерство финансов РФ, Росатом
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 13:16
Гость: Он дома

на барабанчиках играет.
Впрочем, как и Леша Кудрин.
05.08.2020, 13:00
Гость: Шило

Интересно, Минфин, там обрежет, тут обрежит, а нужным ....добавляет.
05.08.2020, 12:28
Гость: gvozd

надо понимать, что минфин рф Контролируется из за рубежа.
они не потребности рф обслуживают, а доводят политику забугорной империи в рф.
вся деятельность минфина направлена на удушение экономической активности в рф.
заметим - как и на всем западе, педосатанисты делают то же самое.
пока рубль привязан к доллару, пока рф состоит во всех этих "международных институтах", все это будет продолжаться.
заметим, что прекращение выплат миллионов долларов разным пасе - даже не рассматривается..
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