Минфин предложил увеличить расходы на президента

14:08

Министерство финансов предложило увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году, пишет РИА Новости.

Ведомство предлагает повысить финансирование на 88,8 млн рублей, до 14,28 миллиарда. А в 2022 году расходы предлагается сократить на 191 млн рублей, до 14,4 миллиарда. В 2023 году снова увеличить на 219 миллионов, до 14,8 млрд рублей.

Ведомство также предложило увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022 и 2023 годах - по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.

При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году - на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году - на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.