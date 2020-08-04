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Минфин предложил увеличить расходы на президента

14:08 4.08.2020
Министерство финансов РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Министерство финансов предложило увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году, пишет РИА Новости.

Ведомство предлагает повысить финансирование на 88,8 млн рублей, до 14,28 миллиарда. А в 2022 году расходы предлагается сократить на 191 млн рублей, до 14,4 миллиарда. В 2023 году снова увеличить  на 219 миллионов, до 14,8 млрд рублей.

Ведомство также предложило увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих. Так, в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022 и 2023 годах - по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.

При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году - на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году - на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.

Темы: Президент России, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.08.2020, 19:40
Гость: В.В.Познер

Овёс и керосин подорожал?
04.08.2020, 19:27
Гость: налогоплательщик

А давайте ЕМУ собирать СМСками!
04.08.2020, 19:17
Гость: Мечтай!

Обнуление прошло.
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