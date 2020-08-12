Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

09:30

Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте–мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов, пишет РБК со ссылкой на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По словам аналитиков, это падение стало сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений, то есть за 16 лет.

В исследовании отмечается, что общая прибыль российского бизнеса за весну этого года составила 1,4 триллиона рублей. Нарастить прибыль — на 8,3 процента — удалось лишь предприятиям сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль упала или сменилась убытком.

Так, более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 триллиона рублей. Самым провальным для бизнеса оказался март. Совокупный убыток за первый весенний месяц составил 277 миллиардов рублей.

Нибольшие убытки понесли компании, занятые оптовой торговлей природным газом — 231 миллиард рублей. Причиной этому называют падение цен и снижение спроса на газ в Европе.