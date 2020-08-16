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Сырьевые корпорации ускорили вывоз валюты из России

11:36 16.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Ускорение оттока капитала из России может быть связано с операциями экспортеров, которые не зачисляют валютную выручку на российские счета, предпочитая оставлять ее за рубежом. К такому выводу, проанализировав статистику и комментарии ЦБ, пришли аналитики Райффайзенбанка.

Банк России оценил чистый отток капитала в 34,9 млрд долларов за январь-июль.

По сравнению с прошлым годом показатель подскочил в 1,5 раза даже несмотря на то, что средств для вывоза в стране стало меньше: доходы от экспорта упали на 26%, сальдо торгового баланса сжалось в 2 раза, а сальдо текущего счета - почти до нуля, (2,9 млрд долларов за апрель-июль), пишет Finaz.ru.

«Ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а вывоз капитала заметно возрос», - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Сам ЦБ, комментируя статистику, отмечает, что в отличие от прошлого года, когда отток обеспечивали банки, гасившие долги и копившие валюту на зарубежных счетах, на этот раз к «увеличению внешних активов» подключились «прочие сектора».

«Иными словами, отток капитала не связан с избытком валютной ликвидности у банковского сектора, который был в прошлом году, а, скорее всего, обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой», - делает вывод Порывай.

Эта выручка, согласно статистике ЦБ и ФТС, на 80% состоит из доходов от продажи сырья и на две трети - из нефте- и газодолларов.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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16.08.2020, 16:22
Гость: да-да

сырьевые корпорации в разы ускорили вывоз валюты из России. Если все так быстро вывозят из страны, тогда что остается глубинному народу с его духоскрепцами?
16.08.2020, 16:13
Гость: нет-нет

в первую очередь дети 1 поколения, потом дети 2 поколения, потом внуки, потом дети внуков и т.д.
16.08.2020, 15:51
Гость: Алевтина

Осенью как раз начнется новый виток коронабесии в Европе(и не только). На Западе ждут не дождутся,чтобы ограбить и дать пинка под зад кремлевским и околокремлевским нуворишам. Неужели они еще не поняли,что их ждет судьба Остапа Бендера из "Золотого теленка"?
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