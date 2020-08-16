Сырьевые корпорации ускорили вывоз валюты из России

11:36

Ускорение оттока капитала из России может быть связано с операциями экспортеров, которые не зачисляют валютную выручку на российские счета, предпочитая оставлять ее за рубежом. К такому выводу, проанализировав статистику и комментарии ЦБ, пришли аналитики Райффайзенбанка.

Банк России оценил чистый отток капитала в 34,9 млрд долларов за январь-июль.

По сравнению с прошлым годом показатель подскочил в 1,5 раза даже несмотря на то, что средств для вывоза в стране стало меньше: доходы от экспорта упали на 26%, сальдо торгового баланса сжалось в 2 раза, а сальдо текущего счета - почти до нуля, (2,9 млрд долларов за апрель-июль), пишет Finaz.ru.

«Ситуация в экономике ухудшилась, прибыль у большинства хозяйствующих субъектов упала, а вывоз капитала заметно возрос», - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Сам ЦБ, комментируя статистику, отмечает, что в отличие от прошлого года, когда отток обеспечивали банки, гасившие долги и копившие валюту на зарубежных счетах, на этот раз к «увеличению внешних активов» подключились «прочие сектора».

«Иными словами, отток капитала не связан с избытком валютной ликвидности у банковского сектора, который был в прошлом году, а, скорее всего, обусловлен не ввезенной в РФ экспортной выручкой», - делает вывод Порывай.

Эта выручка, согласно статистике ЦБ и ФТС, на 80% состоит из доходов от продажи сырья и на две трети - из нефте- и газодолларов.