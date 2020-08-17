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Россия выделила Кубе и в Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

20:47 17.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Правительство России выделило 10 миллионов долларов в рамках своего участия во Всемирной Продовольственной Программе ООН на развитие системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа.

"10 августа Россия перечислила Всемирной Продовольственной Программе ООН 10 миллионов долларов на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020-2024 годах", - цитирует "РГ" пресс-атташе российского посольства на Кубе Леонида Лагуновского.

Дипломат добавил, что "проекты направлены на развитие программы школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства".

"В рамках озвученных проектов приобретена сельхозтехника, а также реализован механизм экспертных консультаций местных сельхозпроизводителей по вопросу снижения рисков, связанных с природными катастрофами и изменением климата", - отметил Лагуновский.

Темы: Россия, Куба, Никарагуа, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 01:13
Гость: ONE

это программа UNICEF рекомендована ООН для развивающихся стран и стран с низким доходом на душу населения.
К участию в ней допускают страны-доноры и частные пожертвования.
Если кто не в курсе-это детский Фонд ООН.
17.08.2020, 23:33
Гость: Сердечник

крокодил не ловится не растёт кокос
17.08.2020, 23:18
Гость: Гость

Это только начальные классы.
Все комментарии (9)
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