Россия выделила Кубе и в Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

20:47

Правительство России выделило 10 миллионов долларов в рамках своего участия во Всемирной Продовольственной Программе ООН на развитие системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа.

"10 августа Россия перечислила Всемирной Продовольственной Программе ООН 10 миллионов долларов на реализацию проектов системы устойчивого школьного питания Кубы и Никарагуа в 2020-2024 годах", - цитирует "РГ" пресс-атташе российского посольства на Кубе Леонида Лагуновского.

Дипломат добавил, что "проекты направлены на развитие программы школьного питания на основе продукции национального производства и сельского хозяйства".

"В рамках озвученных проектов приобретена сельхозтехника, а также реализован механизм экспертных консультаций местных сельхозпроизводителей по вопросу снижения рисков, связанных с природными катастрофами и изменением климата", - отметил Лагуновский.