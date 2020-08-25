Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые за пять месяцев

19:15

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на +0,94% и составляет 88,9 рубля. В моменте он впервые с 30 марта превышал отметку в 89 рублей.

В то же время доллар на максимуме достигал 75,14 рубля, после чего опустился до 75,04 рубля. Цена нефти марки Brent составляет 45,9 доллара за баррель. В моменте она превышала 46 долларов за баррель.

По мнению экспертов, опрошенных «Интерфаксом», рубль дешевеет по отношению к мировым валютам на фоне «увеличения политических рисков вокруг России».

После выхода позитивной статистики в Германии пошли вверх западноевропейские фондовые индексы, в то время как развивающийся валютный кризис в Турции держит под давлением валюты развивающихся стран.