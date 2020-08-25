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Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые за пять месяцев

19:15 25.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на +0,94% и составляет 88,9 рубля. В моменте он впервые с 30 марта превышал отметку в 89 рублей.

В то же время доллар на максимуме достигал 75,14 рубля, после чего опустился до 75,04 рубля. Цена нефти марки Brent составляет 45,9 доллара за баррель. В моменте она превышала 46 долларов за баррель.

По мнению экспертов, опрошенных «Интерфаксом», рубль дешевеет по отношению к мировым валютам на фоне «увеличения политических рисков вокруг России».

После выхода позитивной статистики в Германии пошли вверх западноевропейские фондовые индексы, в то время как развивающийся валютный кризис в Турции держит под давлением валюты развивающихся стран.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 00:43
Гость: Учитывая,

что все буржуины цены выставляют применительно к доллару и евро, расейский народ беднеет на глазах.
Скоро на зарплату "среднего класса" буханку черного будет не купить.
Браво, Вова!
26.08.2020, 00:23
Гость: А чё?

Чем не достижение? А то всё спрашивают у Кремля какие, какие у него за 20 лет достижения? Один евро сколько достиг, а если с баксом? Нас не догонят?! Прошу пардона, их не догонят! Некому! Все ушли вперёд.
25.08.2020, 22:33
Гость: Не знаю как в Европе

а в России уже дают.
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