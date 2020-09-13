Германия вдвое сократила закупки российского газа

14:13

«Газпром» продолжает фиксировать резкое падение поставок газа в Европу, несмотря на снятие карантина во всех европейских странах и постепенную «разморозку» экономики.

Вслед за проблемами на рынке Турции, которая летом отказалась от российского газа полностью, и почти 2-кратной недозагрузкой «Силы Сибири» трудности возникли с главным клиентом в ЕС - Германией, сообщает finanz.ru.

В июле поставки российского газа в ФРГ снова начали резко сокращаться и упали даже ниже уровней, которые наблюдались во время карантина весной.

За месяц «Газпром» продал немецким клиентам 1,469 млрд кубометров - на 43% меньше, чем в июне (2,576 млрд кубов), и в 2,2 раза меньше, чем в тот же месяц год назад (3,253 млрд).

В результате ФРГ впервые за многие годы перестала быть крупнейшим покупателем российского газа в Европе, уступив этот статус Италии (1,669 млрд кубометров). Последняя также сократила закупки по сравнению с июнем (на 16%), но увеличила относительного прошлого года (на 35%).