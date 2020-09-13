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Германия вдвое сократила закупки российского газа

14:13 13.09.2020
Газпром © KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

«Газпром» продолжает фиксировать резкое падение поставок газа в Европу, несмотря на снятие карантина во всех европейских странах и постепенную «разморозку» экономики.

Вслед за проблемами на рынке Турции, которая летом отказалась от российского газа полностью, и почти 2-кратной недозагрузкой «Силы Сибири» трудности возникли с главным клиентом в ЕС - Германией, сообщает finanz.ru.

В июле поставки российского газа в ФРГ снова начали резко сокращаться и упали даже ниже уровней, которые наблюдались во время  карантина весной.

За месяц «Газпром» продал немецким клиентам 1,469 млрд кубометров - на 43% меньше, чем в июне (2,576 млрд кубов), и в 2,2 раза меньше, чем в тот же месяц год назад (3,253 млрд).

В результате ФРГ впервые за многие годы перестала быть крупнейшим покупателем российского газа в Европе, уступив этот статус Италии (1,669 млрд кубометров). Последняя также сократила закупки по сравнению с июнем (на 16%), но увеличила относительного прошлого года (на 35%).

Темы: Германия, Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
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13.09.2020, 23:04
Гость: А чем еще ?

Дорогами или другими ресурсами ?
13.09.2020, 23:03
Гость: Привет передам

А вы уж не забудьте проголосовать как всегда.
13.09.2020, 23:00
Гость: Alex203

"идёт глобальные потепление"
*
В этом случае энергия потребуется для охлаждения. Вообще то я не Кассандра. Посмотрел долгосрочный прогноз.
А Украина не замерзнет. Продаст землицы, согреется.
13.09.2020, 22:59
Гость: иван з.

А вы в Калифорнии чё так плохо считали? Энергии из-за жары не хватает, сети не выдерживают. Целый штат спалили благодаря своей технической отсталости.
Дикая страна...
13.09.2020, 22:56
Гость: А он не читатель

Он писатель. Живет в 2015 году, на цены не смотрит. "Случайность ? Да, случайность".
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