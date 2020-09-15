«Совкомфлот» решил провести первичное размещение акций на бирже

11:56

«Совкомфлот» намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

Об этом сообщает пресс-служба компании. При этом отмечается, что в дальнейшем также планируется дополнительная эмиссия.

Предположительно, сумма чистых поступлений от размещения составит более $500 млн.

Полученные средства планируется направить на общекорпоративные нужды, например, на уменьшение долговой нагрузки и на инвестиции в новые проекты.

После завершения IPO ожидается, что Россия останется мажоритарным акционером компании.

Как сообщает РБК, в конце 2019 года «Совкомфлот» и еще шесть крупнейших госкомпаний вошли в план приватизации на 2020-2022 годы. От всех сделок государство планировало получить 11,3 млрд рублей в 2020 году и по 3,6 млрд рублей в 2021 и 2022 годах.