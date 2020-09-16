Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

08:45

Минфин РФ предложил повысить ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% в 2021 году, пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный ведомством.

Как пишет издание, предложение уже одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства.

По мнению экспертов ведомства, повышение акцизов "даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса".

Отмечается, что акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. После его повышения на 20% средняя стоимость пачки сигарет увеличится примерно до 140 рублей. Розничные цены на табачную продукцию возрастут примерно на 20 рублей.