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Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

08:45 16.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минфин РФ предложил повысить ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% в 2021 году, пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный ведомством. 

Как пишет издание, предложение уже одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства. 

По мнению экспертов ведомства, повышение акцизов "даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса".

Отмечается, что акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. После его повышения на 20% средняя стоимость пачки сигарет увеличится примерно до 140 рублей. Розничные цены на табачную продукцию возрастут примерно на 20 рублей. 

Темы: Акцизы и пошлины , Налогообложение в России, Табачная промышленность, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 16:13
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Розничная цена возрастет совсем на мизер,но курочка клюет по зернышку и то насыщается,а мое государство обдирает меня по полной и все равно нищее,почему так?
16.09.2020, 15:34
Гость: Тоже можно

Только жрать ты что будешь, когда взлетят цены из-за дорогой логистики?
16.09.2020, 14:44
Гость: Надо

На бензин поднять акциз на 100%, или на то что заливают под видом бензина, смрад, вонь , голова болит, ночью задыхаешся спать невозможно. Вот после и о курении поговорим.
16.09.2020, 11:12
Гость: Евгений В

Старикам вредно бросать курить, об этом предупреждают врачи. Но мало того, что продают вместо табака бумагу пропитанную никотином, так еще и чены выросли в сотню раз. Надо старикам выдать талоны на дешевые сигареты (типа Примы), пусть через врачей, и запретить продавать отраву.
16.09.2020, 10:54
Гость: Главной причиной тотального

табачного дефицита стало практически одновременное закрытие на ремонт большинства табачных фабрик СССР.
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