Доходы 10 чиновников превысили годовой бюджет четырех регионов России

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По итогам 2019 года топ-10 самых богатых чиновников заработали 29,9 миллиарда рублей, следует из данных деклараций.

Суммарные доходы 10 человек превысили годовой бюджет четырех регионов России с населением более миллиона человек. Это Еврейская автономная область, бюджет которой на этот год составляет 16,844 млрд рублей; Республика Калмыкия, где доходы казны запланированы в размере 16,215 млрд рублей, а также Республика Алтай (годовой бюджет - 22,7 млрд рублей) и Карачаево-Черкесская республика (29,6 млрд рублей).

8 мест в «десятке», в том числе весь «пьедестал почета», заняли региональные депутаты, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Forbes.

Первое место в рейтинге досталось депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову с доходом 6,2 миллиарда рублей.

На втором месте рейтинга расположился депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок, заработавший 5,4 миллиарда.

Третье место занял депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 5,05 миллиарда рублей.

В сумме доходы «тройки» лидеров оказались больше всей госпрограммы развития фармацевтической промышленности в стране (10,3 млрд рублей).

Депутат Магаданской облдумы Александр Басанский задекларировал 2,72 млрд рублей дохода. Это пятое место в списке Forbes вслед за сенатором Валерием Пономаревым (2,79 млрд рублей).

Шестое место занял депутат Госдумы Григорий Аникеев, семья которого, по оценке Forbes, заработал 2,3 млрд рублей.

На седьмой строчке председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, задекларировавший 1,95 млрд рублей дохода.

Лишь немного отстал от него гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов с доходом 1,91 млрд рублей.

Замыкают топ-10 депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль с доходом 1,7 млрд рублей и депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко, чей доход в 2019 году составил 1,6 млрд рублей.