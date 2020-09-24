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Минтруд предложил пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума

07:21 24.09.2020
Фото © KM.RU

Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.

МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.

Отмечается, что повышение прожиточного минимума в регионах будет проводится поэтапно в течение четырех лет. 

Данная инициатива уже получила одобрение правительства. 

Переход от "карточной системы" расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 миллиарда рублей.

Темы: Экономика и финансы, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 12:09
Гость: Евгений В

Что "в лоб", что "по лбу". Еще: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!".
24.09.2020, 08:48
Гость: никогда такого не было и вот опять.

Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя.
\\\\\
вот эту ересь как вообще понять можно? платить вам можно 42% от медианы, но жить вы можете на 109% от неё?
24.09.2020, 08:35
Гость: доцент

\ Переход от "карточной системы" расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году.
Крымнаш обходится бюджету от 10 до 50 млрд $ в год!
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