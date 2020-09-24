Минтруд предложил пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума

07:21

Министерство труда и социальной защиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.

МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.

Отмечается, что повышение прожиточного минимума в регионах будет проводится поэтапно в течение четырех лет.

Данная инициатива уже получила одобрение правительства.

Переход от "карточной системы" расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025 году. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 миллиарда рублей.