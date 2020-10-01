«Сажать не будут». Не заплатил налоги – спи спокойно!

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, направленный на либерализацию уголовного законодательства. Теперь граждане, совершившие налоговые преступления, смогут избежать уголовного преследования

На пленарном заседании с докладом выступил депутат от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов, который заявил, что закон принимается с целью создания условий для наиболее полного обеспечения прав лиц, обвиняемых в совершении налоговых преступлений, полностью возместивших ущерб, причиненный бюджетной системе России, теперь такие лица могут быть полностью освобождены от уголовного преследования.

К законопроекту не нашлось даже замечаний, он был принят единогласно. Документ был разработан Верховным судом.

Сейчас прекратить уголовное преследование таких лиц можно, если они возместили ущерб до назначения судьей рассмотрения поступившего в суд дела. Как ранее заявил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, такое ограничение является избыточным, поскольку ставит в неравное положение людей, которые возместили ущерб бюджетной системе до назначения судебного заседания, и тех, которые вернули деньги после этого.

Но снизит ли одобренная Госдумой мера количество преступлений в этом сегменте?

С одной стороны, происходящая либерализация – это фактически отмена наказания для тех, кто нарушает Уголовный кодекс, но с другой стороны, как отмечает в беседе с Накануне.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, это может повлечь ужесточение решений судов, которые в большинстве случаев будут вставать на сторону государства при рассмотрении дела.

«Данный законопроект, как и практически все инициативы в финансово-экономической сфере последних лет, направлены на фискализацию экономики. Фискализация – это изъятие государством дополнительных ресурсов из экономики, а поскольку экономика – это не что-то абстрактное, а совокупность действующих в ней лиц, то это изъятие дополнительных ресурсов от граждан, физических лиц, от компаний», – говорит Павел Салин.

Эксперт уверен, что государство данным законопроектом постулирует очевидный факт, что для него важно не столько наказать предполагаемого нарушителя, сколько получить от него деньги, то есть пополнить бюджет.

Если раньше обвиняемый перед угрозой уголовного наказания сосредотачивал все свои силы на борьбу в суде и обращался в высшие инстанции, направлял жалобы и создавал массу бумажной работы, нагружая судебную систему, то сейчас, имея возможность избежать лишения свободы, он сэкономит системе массу денег. Государство таким образом получит от гражданина финансовый ресурс и сократит издержки на борьбу в судах.

«Последние несколько лет перед всеми государственными органами стоит задача придумать по максимуму способы для пополнения бюджета, но так, чтобы особо не будоражить общественность. А если это подается под соусом улучшения положения граждан, то это вообще замечательно. С нынешним законопроектом примерно сложилась такая ситуация. Он преподносится как законодательная инициатива, направленная на улучшение положения граждан, и определенное рациональное зерно в этом есть, но здесь как всегда дьявол кроется в деталях», – говорит Павел Салин.

Так, например, закон может спровоцировать усиление налогового прессинга на граждан (физических и юридических лиц).

«На гражданина будут давить фактически с тем, чтобы уголовное дело было прекращено после выплаты им этого неформального штрафа. Если гражданина, условно говоря, загнали в угол, и суд принимает сторону государства, признает его виновным, он становится преступником, по версии суда первой инстанции, он потом вложит огромный ресурс в апелляции, в кассации, лишние проблемы и риски, жалобы. Лишняя головная боль. А здесь гражданину просто предложат заплатить деньги, и если гражданин это сделает, то судья будет уверен, что никаких последствий у него в виде апелляции не будет», – предполагает эксперт.

Существует риск, что гражданин, чья вина не доказана, чтобы его не признали преступником, откажется от борьбы в суде, не будет отстаивать свою невиновность (в законодательстве есть масса нюансов), а решит пойти по пути «откупа». Не станет ли такой закон плодородной почвой для коррупционных махинаций?

Для тех же, чья вина неоспорима, такой выход – «заплати и спи спокойно» – станет приятной неожиданностью и поможет избежать лишения свободы.

В беседе с Накануне.ru публицист Анатолий Вассерман напоминает, что не так давно у нас по многим категориям преступлений имущественного характера заменили конфискацию штрафом, но эта мера только увеличила число экономических преступлений.

«Понятно почему, все преступники надеются, что не попадутся, и сократить число преступлений, по сути, можно только наращивая тяжесть последствий с таким расчетом, чтобы, грубо говоря, вероятность попасться, помноженная на последствия задержания, была достаточно велика. В свое время Нобелевская премия по экономике была присуждена именно за исследования, доказывающие, что если средний заработок для преступника с учетом всех факторов его наказания больше, чем средний заработок для честного человека, то преступность начнет расти совершенно безудержно. Что получается? В данном законе, по сути, средний заработок для налогового преступника предлагается увеличить, потому что раз не будет "отсидки", то вероятность того, что человек не попадется, а заработает, возрастет», – говорит Анатолий Вассерман.

По мнению эксперта, заключение на некоторый срок преступников в сфере налогов – необходимая часть наказания, ничто иное не предотвратит имущественное преступление. И если кто-то предлагает хоть как-то смягчить наказание за подобные деяния, хоть как-то вывести из-под уголовного наказания или же заменить частично конфискацию имущества штрафами, то он фактически поощряет преступников в имущественной сфере, уверен эксперт.