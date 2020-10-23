Минфин РФ не признал замороженные советские вклады россиян долгом
Обсуждение выплат по советским вкладам, которые обесценились в ходе реформ 90-х, депутаты Госдумы вновь отложили с подачи правительства. Как заявил на заседании парламента замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, компенсации рассматриваются в ведомстве как «добрая воля» по отношению к гражданам страны, пишет Ura.ru.
Моисеев подчеркнул, что суммы, зависшие на счетах россиян «не являются долгом» государства. «По большому счету [выплаты] это наша с вами добрая воля по отношению к гражданам. Вопреки расхожему мнению государство эти деньги не конфисковывало. В 90-е произошла потеря их потребительской стоимости. Ее мы и пытаемся сейчас компенсировать», — отметил Моисеев.
По расчётам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей. Размер компенсации в правительстве уже сейчас рассчитывают по специальной формуле. Остаток на вкладе по состоянию на 20 июня 1991 года умножают на два коэффициента: возраст вкладчика (до 1945 года сбережения умножаются на три, если после этого года — то на два); также учитывается, когда с книжки были сняты все деньги.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ваши ссылки на "тогда и Ленин" неуместны. Во первых, долги временного и царского пр-ва были у частных банков и между частными банками России и Европы. Во вторых сейчас вопрос стоит о том, что те, кто обесценил счета граждан на 22,5 триллиона советских рублей тогда, сейчас отказываются признать факт КРАЖИ! Их "формулы компенсации" которые они лукаво хотят представить публике- это 0,1% от того, что они стырили в 90-х.
22,5 триллиона советских рублей это по курсу примерно 28 триллионов баксов сейчас!
Но фишка в том, что советский рубль в отличии от рАсеянского фантика имел ЗАЛОГ, а фантик залога не имеет! И не имеет признака денег. То есть российские рубли НЕ деньги! А именно фантики. Как и доллары США, которые так же не имеют залога в казначействе США. Всё золото в Форт-Ноксе которое есть у США, может обеспечить едва пол процента денежной массы долларов сейчас.
Советский рубль был настоящими деньгами, так как был ЗАЛОГОВЫМ ВЕКСЕЛЕМ!Кроме обеспечения он имел надпись "денежный билет банка СССР" а на фантиках сейчас герб НЕ существующего временного правительства!
Вот тот залог из советского гохрана, золото, алмазы и "прочие активы государственного банка СССР" и спёрла демократия!
Понятно, что "эти" демократы не хотят отдавать то, что спёрли "те" демократы, Горбачёвского разлива. Но ценности на 28 триллионов баксов куда то делись! Вот их бы поискать...
Что то мне подсказывает,что сегодня у нас на порядок болбше болтунов,и у всех в головах «брейнштормит»от книжки чипполино
Денег нет, все ушли на строительство коммунизма во всем мире.
А СССР выплачивал гражданам царские пенсии и иные задолженности?
ааафигенно - "произошла потеря"!
что скажет банк, если я возьму там денег, а по дороге домой ПРОИЗОЙДЁТ ПОТЕРЯ?