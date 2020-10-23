Минфин РФ не признал замороженные советские вклады россиян долгом

19:57 23.10.2020

Обсуждение выплат по советским вкладам, которые обесценились в ходе реформ 90-х, депутаты Госдумы вновь отложили с подачи правительства. Как заявил на заседании парламента замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, компенсации рассматриваются в ведомстве как «добрая воля» по отношению к гражданам страны, пишет Ura.ru.

Моисеев подчеркнул, что суммы, зависшие на счетах россиян «не являются долгом» государства. «По большому счету [выплаты] это наша с вами добрая воля по отношению к гражданам. Вопреки расхожему мнению государство эти деньги не конфисковывало. В 90-е произошла потеря их потребительской стоимости. Ее мы и пытаемся сейчас компенсировать», — отметил Моисеев.

По расчётам депутата Госдумы Ильи Изотова, если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей. Размер компенсации в правительстве уже сейчас рассчитывают по специальной формуле. Остаток на вкладе по состоянию на 20 июня 1991 года умножают на два коэффициента: возраст вкладчика (до 1945 года сбережения умножаются на три, если после этого года — то на два); также учитывается, когда с книжки были сняты все деньги.