Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях

11:33 26.10.2020

Россиянам стоит хранить небольшие сбережения в рублях. Такой совет россиянам дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

В то же время он добавил, что если нет планов в ближайшее время потратить средства, то их лучше диверсифицировать.

«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, каким будет курс рубля в ближайшем будущем. По его мнению, текущий диапозон курса останется прежним до конца 2021 года.

Ранее СМИ писали, что в третьем квартале этого года число граждан РФ, которые стараются экономить на еде, снизилось с 65 до 62%. Эксперты констатировали, что доля россиян, не имеющих сбережений, откатилась до докризисного уровня (37%). Вырос и средний объем сбережений на душу населения (с 70 в прошлом квартале до 78 тысяч). Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».