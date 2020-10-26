Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях

Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин

Россиянам стоит хранить небольшие сбережения в рублях. Такой совет россиянам дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

В то же время он добавил, что если нет планов в ближайшее время потратить средства, то их лучше диверсифицировать.

«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, каким будет курс рубля в ближайшем будущем. По его мнению, текущий диапозон курса останется прежним до конца 2021 года.

Ранее СМИ писали, что в третьем квартале этого года число граждан РФ, которые стараются экономить на еде, снизилось с 65 до 62%. Эксперты констатировали, что доля россиян, не имеющих сбережений, откатилась до докризисного уровня (37%). Вырос и средний объем сбережений на душу населения (с 70 в прошлом квартале до 78 тысяч). Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 15:38
    Гость: Не очень старый

    Я пока ещё помню с какого года и после какого события наше благополучие поползло вниз. А ты, похоже, нет. Сочувствую.

  3. 26.10.2020, 14:17
    Гость: 303

    Гражданин Кудрин советует гражданам России хранить сбережения в валютах иностранных государств. Видимо таков итог его управления финансами России на протяжении многих лет

  4. 26.10.2020, 13:11
    Гость: Добрый селянин

    Ещё одни чиновник из параллельной реальности чуть раньше говорил, что ипотеку легко выплатить, нужно просто каждый месяц откладывать всего лишь по 30 000 рублей.

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