Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях
Россиянам стоит хранить небольшие сбережения в рублях. Такой совет россиянам дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».
В то же время он добавил, что если нет планов в ближайшее время потратить средства, то их лучше диверсифицировать.
«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, каким будет курс рубля в ближайшем будущем. По его мнению, текущий диапозон курса останется прежним до конца 2021 года.
Ранее СМИ писали, что в третьем квартале этого года число граждан РФ, которые стараются экономить на еде, снизилось с 65 до 62%. Эксперты констатировали, что доля россиян, не имеющих сбережений, откатилась до докризисного уровня (37%). Вырос и средний объем сбережений на душу населения (с 70 в прошлом квартале до 78 тысяч). Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я пока ещё помню с какого года и после какого события наше благополучие поползло вниз. А ты, похоже, нет. Сочувствую.
Рост цен на Золото в $
1 год - 27%
5 лет - 63%
20 лет - 621%
Гражданин Кудрин советует гражданам России хранить сбережения в валютах иностранных государств. Видимо таков итог его управления финансами России на протяжении многих лет
Ещё одни чиновник из параллельной реальности чуть раньше говорил, что ипотеку легко выплатить, нужно просто каждый месяц откладывать всего лишь по 30 000 рублей.
Либерасты вновь дают советы...Значит грабить будут!