Пенсионный фонд РФ потратит на новые здания более 706 млн рублей
Более 706 млн рублей будет потрачено на приобретение новых помещений для ПФР в Свердловской, Курганской областях и Республике Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
Согласно документу, также планируется потратить 115 млн рублей на обучение сотрудников в 2021 году.
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года. Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.
С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хамство, наглость, высокомерие и презрение работников всей социальной сферы вообще и особенно в делах пенсионных зашкаливают, многократно превышая и так немыслимый уровень по стране. Как я могу верить президенту, уверяющему меня в обратном?
Кремль действует по принципу: воруешь сам, так дай и другим.
Потому что КрымНаш.
Не атаманом, а Святым Франциском!
для пенсов.