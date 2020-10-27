Пенсионный фонд РФ потратит на новые здания более 706 млн рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Более 706 млн рублей будет потрачено на приобретение новых помещений для ПФР в Свердловской, Курганской областях и Республике Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Согласно документу, также планируется потратить 115 млн рублей на обучение сотрудников в 2021 году.

На прошлой неделе Госдума  приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года. Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2020, 14:55
    Гость: Ссссс!!!!!!!!-------

    хамство, наглость, высокомерие и презрение работников всей социальной сферы вообще и особенно в делах пенсионных зашкаливают, многократно превышая и так немыслимый уровень по стране. Как я могу верить президенту, уверяющему меня в обратном?

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