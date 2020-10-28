В ближайшие три года расходы федерального бюджета превысят доходы

16:24 28.10.2020

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Его поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ выступили против его принятия, сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту, в 2021 году доходы бюджета составят 18,8 трлн руб., расходы — 21,52 трлн руб. В 2022 году доходы - 20,64 трлн руб., расходы - 21,88 трлн руб. В 2023 году доходы составят 22,26 трлн руб., расходы - 23,67 трлн руб.

На реализацию нацпроектов планируется потратить в 2021 году 2,25 трлн руб., в 2022 году — 2,62 трлн руб., в 2023-м — 2,79 трлн руб.

В замечаниях к проекту комитет по бюджету и налогам предложил:

сохранить в 2021 году объем дотации на сбалансированность региональных бюджетов на уровне не ниже 2020 года;

расширить индивидуальные программы социально-экономического развития на регионы с неблагоприятной демографической ситуацией и регионы, где ухудшилось социально-экономическое положение из-за пандемии;

направить дополнительные доходы в 2021 году в случае их поступления на реализацию программы модернизации городского общественного транспорта и на субсидирование «сельской ипотеки».

Второе чтение запланировано на 24 ноября.