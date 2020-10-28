Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам
Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению главы министерства Антона Силуанова, справедливее поддержать неработающих пенсионеров.
"По пенсиям работающим пенсионерам. Мы действительно обсуждали это в ходе встречи с фракциями, которые были и вчера, и чуть раньше. Позиция наша следующая. Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию", - цитирует выступление Силуанова в Госдуме ТАСС.
"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка", - добавил он.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тут издевательское лицемерие и лукавство, одним давать а другим не давать... а в чём разница? На пенсии не хватает? А отчего тогда из пенсионного фонда по 400...700 миллиардов "занимают" разные нефтяные воротилы к нас? Может сократить нужно тучное стадо чиновников пенсионного фонда? Заменить 50% из компьютерами, этож какая экономия!
Запретить им VIP машины, VIP авиа перелёты, VIP отели, а там глядишь вдруг целый триллион экономии в год сам собой образуется!
Путин:
— Я решил выплачивать участникам ВОВ по 1 000 рублей, участникам первой мировой войны 10 000 рублей, ну а участникам Куликовской битвы, так уж и быть по 10 000 000 рублей...
Заработная плата в последние годы в прогнозах растет и у Силуанова.
У меня -за год выросла на 182 руб.
Даже обмыть не хватило...
Просто вы не профессионалы. И мысли ваши не профессиональные.
главнее всех, президента, думы, конституции и народа. Силуанов - главнейший властюган.