Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Минфин РФ выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению главы министерства Антона Силуанова, справедливее поддержать неработающих пенсионеров.

"По пенсиям работающим пенсионерам. Мы действительно обсуждали это в ходе встречи с фракциями, которые были и вчера, и чуть раньше. Позиция наша следующая. Пенсия - это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию", - цитирует выступление Силуанова в Госдуме ТАСС.

"Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка", - добавил он.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 02:32
    Гость: ABCD

    тут издевательское лицемерие и лукавство, одним давать а другим не давать... а в чём разница? На пенсии не хватает? А отчего тогда из пенсионного фонда по 400...700 миллиардов "занимают" разные нефтяные воротилы к нас? Может сократить нужно тучное стадо чиновников пенсионного фонда? Заменить 50% из компьютерами, этож какая экономия!
    Запретить им VIP машины, VIP авиа перелёты, VIP отели, а там глядишь вдруг целый триллион экономии в год сам собой образуется!

  2. 29.10.2020, 02:14
    Гость: Из новостей

    Путин:
    — Я решил выплачивать участникам ВОВ по 1 000 рублей, участникам первой мировой войны 10 000 рублей, ну а участникам Куликовской битвы, так уж и быть по 10 000 000 рублей...

  3. 28.10.2020, 23:44
    Гость: Скептик

    Заработная плата в последние годы в прогнозах растет и у Силуанова.
    У меня -за год выросла на 182 руб.
    Даже обмыть не хватило...

  5. 28.10.2020, 22:19
    Гость: минфин

    главнее всех, президента, думы, конституции и народа. Силуанов - главнейший властюган.

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