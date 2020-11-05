Из бюджета с начала года украли 100 миллиардов рублей
Правоохранительные органы с начала 2020 года возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные средства. Об этом сообщил на конференции Ассоциации российских банков директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Около 100 млрд рублей этих средств уже арестованы, вынесены приговоры и конфисковано более 10 млрд рублей», - заявил он, добавив, что выявлять хищения бюджетных средств помогает в том числе информация от банков.
Новые теневые преступные схемы, по словам Чиханчина, стали маскироваться под борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. «Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством», - цитирует его Finanz.ru.
Расследования Росфинмониторинга в 2020 году позволили возместить 18 млрд рублей, похищенных из федерального бюджета. Особый контроль совместно с участниками антиотмывочной системы выстраивается за использованием государственных средств, выделяемых на крупнейшие инфраструктурные проекты для достижения национальных целей развития, сообщил Чиханчин: «Это система контроля за гособоронзаказом, за госзакупками». Счетная палата, напомним, оценивает скорость воровства бюджетных денег существенно ниже. По данным ведомства, прямые хищения по итогам 2019 года составили 2-3 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это называется стабильность.
цЫфровая экономика!
Мышь не проскочит!
А они целыми составами воруют.
Это все что смогли наскрести? А как же 3 трлн руб уведенных в Англию под видом продаж золота? Или такие "мелочи" уже не считаются?
Все эти байки о воровстве,уже надоели .Для того и посажен приемник в Кремль,чтобы "счёт" был 10:1,в противном случае "ноль" превратили бы в (-)!Рутина.Правильно на форуме написали:"галера-то без дна",а один "гребец" "машет веслом(языком)" на камеру.Болото.
"Из бюджета с начала года украли 100 миллиардов рублей..." (С)
Пффф... Это только обнаружили, что украли 100 лярдов.
Фактически украли в разы больше.