Минэк предложил выдавать иностранцам «золотые паспорта» за 10 млн руб.

17:49 20.11.2020

Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику. Для этого им нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий:

Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы три года.

Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.

Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.

Владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан, пишут "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.