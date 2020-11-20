Минэк предложил выдавать иностранцам «золотые паспорта» за 10 млн руб.
Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику. Для этого им нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий:
- Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы три года.
- Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.
- Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.
- Владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.
В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан, пишут "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
упомянутые "пацаны" ничего другого делать-то не умеют.
об этом знают.
Поэтому и дергаются, как вошь на гребешке.
Жопардье уже нашли.
боятся, что такую продажную страну завтра защищать никто не захочет?
патриотизм, если гражданство родины покупается и продается?