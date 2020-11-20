Минэк предложил выдавать иностранцам «золотые паспорта» за 10 млн руб.

Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Минэкономразвития подготовило законопроект, позволяющий иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ за инвестиции в экономику. Для этого им нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий:

  • Владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн. Компания при этом должна работать хотя бы три года.
  • Проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес (не обязательно при этом становится его акционером). Компания, однако, должна просуществовать также не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудостроить по крайней мере 25 человек.
  • Открыть ИП, вложив в дело 10 млн и приняв на работу 10 россиян.
  • Владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких категорий иностранных граждан, пишут "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Предложенные меры должны будут поспособствовать ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, говорится в документе.

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