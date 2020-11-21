Минфин рекомендовал россиянам игру «Не в деньгах счастье»

Министерство финансов разработало набор информационных материалов, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения страны. Среди материалов, которые ведомство рекомендует к распространению среди жителей 60 регионов — настольная игра «Не в деньгах счастье», сообщает РБК.

В ее описании указано, что «Не в деньгах счастье» помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов».

«Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока. Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей», — говорится в ее описании. Игра адаптирована для школьников 9-13 лет.

Среди разработанных в рамках правительственной стратегии по повышению финансовой грамотности россиян и рекомендованных для «тиражирования» в регионах есть и другие интерактивные информационные материалы.

Например, интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», видеолекция доцента МГУ и ВШЭ Антона Табаха «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность», комплект материалов по теме «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом», браузерная игра «Финансовые будни», пакет материалов «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров», а также брошюра и видео «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.11.2020, 11:55
    Гость: член Госсовета

    Жаль Беларусь не пожелала интегрироваться с нами, а то-бы тоже крутили барабан, как счастливые жители Тверской области, или жители Псковщины.

  4. 21.11.2020, 11:36
    Гость: Гость

    Не в деньгах счастье, а их количестве-сказал Силуанов, добавив недостающий до очередного триллиона рубль в закрома Родины))

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