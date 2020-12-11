Правительство может зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар
Правительство России рассматривает возможность введение ограничения по стоимости сахара и подсолнечного масла, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, уже дана негласная рекомендация придерживаться определенного уровня цен. "Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 руб./кг, в рознице - 45 руб./кг, подсолнечное масло - 95 и 110 руб./кг соответственно", - цитирует агентство слова своего источника.
Данная рекомендация была озвучена на совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты.
По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давайте, фиксируйте. И они сразу с прилавков исчезнут. А потом, по причине дефицита, цены на них опять поднимут. Вот это и есть государственная "политика".