Правительство может зафиксировать цены на подсолнечное масло и сахар

Правительство России рассматривает возможность введение ограничения по стоимости сахара и подсолнечного масла, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. 

По данным агентства, уже дана негласная рекомендация придерживаться определенного уровня цен. "Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 руб./кг, в рознице - 45 руб./кг, подсолнечное масло - 95 и 110 руб./кг соответственно", - цитирует агентство слова своего источника.

Данная рекомендация была озвучена на совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты.

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. При этом в ноябре продовольственные товары подорожали на 1,34% по сравнению с октябрем, цены на непродовольственные товары выросли на 0,58%, стоимость услуг выросла на 0,5%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 09:25
    Гость: stalker

    Давайте, фиксируйте. И они сразу с прилавков исчезнут. А потом, по причине дефицита, цены на них опять поднимут. Вот это и есть государственная "политика".

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