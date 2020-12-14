Дерипаска заочно объяснил Путину причину роста цен на продукты

19:39 14.12.2020

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска назвал причину роста цен на продукты в стране. В последние дни на эту проблему неоднократно обращал внимание президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин.

Предприниматель написал в своем Telegram-канале, что в высоких ценах на продукты виноваты высокие ставки по кредитам для аграриев.

Дерипаска отметил, что представители сельского хозяйства получают займы минимум под 12 процентов годовых и попросту вынуждены повышать цены на свою продукцию.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», - отметил миллиардер, добавив, что впору удивляться тому, что в магазинах пока достаточно продовольствия.

Дерипаска отметил, что для заморозки цен на продукты необходимо выдавать кредиты российским аграриям под такие же проценты, как в США или Европе, пишет МК.