Дерипаска заочно объяснил Путину причину роста цен на продукты

© KM.RU, Илья Шабардин

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска назвал причину роста цен на продукты в стране. В последние дни на эту проблему неоднократно обращал внимание президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин.

Предприниматель написал в своем Telegram-канале, что в высоких ценах на продукты виноваты высокие ставки по кредитам для аграриев.

Дерипаска отметил, что представители сельского хозяйства получают займы минимум под 12 процентов годовых и попросту вынуждены повышать цены на свою продукцию.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», - отметил миллиардер, добавив, что впору удивляться тому, что в магазинах пока достаточно продовольствия.

Дерипаска отметил, что для заморозки цен на продукты необходимо выдавать кредиты российским аграриям под такие же проценты, как в США или Европе, пишет МК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2020, 00:07
    Гость: Бормотухин

    Дерипаска поскромничал. Первопричина это некомпетентность и коррумпированность российской власти. Остальные проблемы лишь следствия.

  3. 14.12.2020, 23:02
    Гость: тд продолжение

    "В СССР все было зациклено на государстве, на определенном этапе это помогло, а дальше нужно было дать жизнь мелки "-неужели.. в СССР почти всю его историю легально работали частные предприниматели от пошива обуви до частных стоматологов.Начиная с 1987 г частным предпринимателям разрешили заниматься почти любой деятельностью с правом найма работников.В 1990г в СССР действовало почти 100 частных коммерческих банка,не говоря про частные строительные организации и массовый пошив одежды и пр.от ремонта всего и вся до служб знакомств и даже легальных автозапчастей , чем были завалены все рынки.( всего в 1990г в СССР было зарегистрированно около 2млн частных предприятий )Но, жульничество проникло в гос предприятия , их директора создавали СП с частными западными фирмами уводили продукцию за кардон и навар себе в личный карман, создавали частные фирмы "на жену"куда по-сути уходили активы и и доходы госпредприятий которыми оне руководили.Особенный вред причинил т.н.закон о госпредприятиях принятый депутатами ВС СССР в 1988г позволивший их директорам продавать по свободным -рыночным ценам до25% своей продукции .Контроля и ответственности за превышение процентов не было и роль ГОС плана была по сути сведена к деятельности консультационного органа,за не выполнение планов перестали наказывать.Что привело к перекосам .Нарастал экономический сепаратизм и конкуренция между регионами.Ответственные руководители ввели в стране ЧП но, их свергли проходимцы и предатели ,оборотни обо

  4. 14.12.2020, 22:56
    Гость: Это

    Дери-паска - здравый смысл?
    Это в..... из в...., присосавшийся к бюджету.
    Чуть что, сразу к Вовику бежит за деньгами.
    Предприниматель, растудыт его в качель...

  5. 14.12.2020, 22:17
    Гость: кадет

    Сегодня я думаю понятно всем, что нужно не зацикливаться на названиях - капитализм, социализм. Нужно разнообразие форм деятельности - что-то должно быть частным, а что-то государсивенным. В СССР все было зациклено на государстве, на определенном этапе это помогло, а дальше нужно было дать жизнь мелким и средним предпринимателям, чтобы дать толчок разным напрвлениям, где государству невыгодно заниматься. Но этого мало. Нужна своя национальная элита, не Пятая колонна или компрадоры, не аферисты и крипто-троцкисты как сегодня. Нужны планы развития. Нужна правильная кадровая пооитика. Нужна стратегия развития страны. Сегодня ничего этого нет. Есть ситуация когда антирусское лобби космополитов, инансовые аферисты и компрадоры навязывают нам русским статус сырьевой колонии, где они хотят быть хозяевами. Так не должно быть.

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