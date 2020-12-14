Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года

11:30 14.12.2020

Правительство РФ продлило действие специальных экономических мер в отношении стран Европы, которые ввели санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России. Данное постановление уже размещено на портале нормативных актов.

Власти продлили действие контрсанкций в соответствии с указом главы государства Владимира Путина, который он подписал 21 ноября.

Продуктовое эмбарго в России было впервые введено в августе 2014 года. Затем спустя год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в РФ вопреки запрету.

Контрсанкции были введены в ответ на ограничения, наложенные на Кремль западными странами после того, как Крым присоединился к России. По результатам опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян против уничтожения продуктов, ввезенных в обход санкций.