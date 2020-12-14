Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года

© KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ продлило действие специальных экономических мер в отношении стран Европы, которые ввели санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России. Данное постановление уже размещено на портале нормативных актов.

Власти продлили действие контрсанкций в соответствии с указом главы государства Владимира Путина, который он подписал 21 ноября.

Продуктовое эмбарго в России было впервые введено в августе 2014 года. Затем спустя год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в РФ вопреки запрету.

Контрсанкции были введены в ответ на ограничения, наложенные на Кремль западными странами после того, как Крым присоединился к России. По результатам опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян против уничтожения продуктов, ввезенных в обход санкций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 22:09
    Гость: а как дела в западных государствах- монархиях?

    Активы суверенного Фонда Норвегии (HBIM) превысили $1,08 триллиона долларов. Для сравнения это примерно в восемь раз больше чем Фонд Национального благосостояния России ($124 млрд). При этом, напомню, население Норвегии составляет всего 5,25 миллиона человек.

  2. 14.12.2020, 21:54
    Гость: Контрсанкции были введены

    Против собственного народа. Чтоб он даже нормальному сыру порадоваться не мог. Купив к празднику грамм 150.

  3. 14.12.2020, 20:54
    Гость: иван з.

    Если в тексте в качестве источника информации указано "социологи утверждают», «согласно официальным данным», «неофициально некоторые чиновники и организации показывают», "по некоторым сведениям", это означает, что цифра взята с потолка.
    При миллионе беспризорных детей в стране на мою деревню приходилось бы примерно 25 человек. Не видел ни одного ни разу.
    Вы считаете, что враньё, доведенное до абсурда, способствует решению проблемы? Или эта проблема Вам побоку, и этим враньём хотите добиться каких-то других целей? Или Вы полностью оторваны от реальности и не способны к логическим заключениям?

  4. 14.12.2020, 20:12
    Гость: Время Ч.

    Если начать распределять контрабанду, то всегда найдутся желающие погреть на этом руки и толком ничего до детдомов не дойдет.

  5. 14.12.2020, 20:10
    Гость: Время Ч.

    Это верно, но наши банки только о своих карманах думают и чхать им на аграрный сектор.

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