Лукашенко заявил о погашении долга перед Россией в размере 200 млн долларов
Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась, напоминает РИА Новости.
"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов – кредит… дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика – будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID", - заявил Лукашенко в Могилеве на встрече с сотрудниками областной клинической больницы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По литовски "Иван" так и остаётся Иваном?
опять этот придурковатый *гость* выдает перлы проще всего грабануть народ и отдать долг кормушка может закрыться проще всего провести перевыборы и все вопросы сами исчезнут где правда а где ложь народ только этого и хотел а в ответ получил настоящего без прикрас Луку в обличье демона
Трудяга. Как и весь его народ (кроме бегающих по улицам иногодцев).
митинги животворящие делают.