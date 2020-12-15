Лукашенко заявил о погашении долга перед Россией в размере 200 млн долларов

Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась, напоминает РИА Новости.

"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов – кредит… дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика – будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID", - заявил Лукашенко в Могилеве на встрече с сотрудниками областной клинической больницы.


 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.12.2020, 00:59
    Гость: иван

    опять этот придурковатый *гость* выдает перлы проще всего грабануть народ и отдать долг кормушка может закрыться проще всего провести перевыборы и все вопросы сами исчезнут где правда а где ложь народ только этого и хотел а в ответ получил настоящего без прикрас Луку в обличье демона

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Теперь полиции можно все: «Закон нацелен на противодействие будущим протестам»
Теперь полиции можно все: «Закон нацелен на противодействие будущим протестам»
Территория СССР © KM.RU
Советская нация и право на воссоединение
В Казахстане возмутились из-за слов о «подаренных Россией землях»
«Как выйти из кризиса: стране нужна новая денежно-кредитная политика»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет
С 2021 года вводится новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Госдума вводит штрафы до 150 тысяч для чиновников за оскорбления граждан
Германия ответила США по поводу угроз «Северному потоку-2»
© KM.RU, Алексей Белкин
Демографы предсказали резкое снижение численности населения России
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Аэрофлот» будет отсаживать отказавшихся надеть маску
Жители Челябинска попросили президента США решить проблему с экологией
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала