Значимость страхования предпринимательских рисков, документация, необходимая при заключении договора страхования

22:40 20.12.2020

На современном этапе развития общества как в России, так и во всем мире, предпринимательская деятельность стала одним из самых важных рычагов развития экономики страны, общества, а также получения заработка

Тем не менее, с увеличением количества разнообразных фирм, компаний и предприятий растет конкуренция, а с ней и изменениями в стране и в мире повышаются риски, напрямую или косвенно связанные с осуществлением работы бизнеса.

Наличие всевозможных рисков, среди которых риск банкротства, порчи/утери товара, нанесения вреда третьим лицам, простоя оборудования и др., подтолкнуло страховые компании к выводу на рынок такой страховой услуги, как страхование предпринимательской деятельности. Наличие у предпринимателя такой страховки гарантирует ему при наступлении страхового случая выплату возмещения, способного покрыть понесенные им убытки.

Страхование предпринимательской деятельности определяется как вид страхования, который предусматривает ответственность страховой компании за убытки, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности у страхователя.

К данному виду страхования относят:

страхование на случай невыполнения договора на поставку товара/материалов;

страхование на случай неоплаты проданной продукции;

страхование кредитов;

страхование риска неплатежа;

страхование биржевых операций.

Такое страхование имеет достаточно большую значимость для самих предпринимателей, нежели страховых компаний, так как оно направлено на защиту конечных результатов, а также факторов, обеспечивающих их достижение. Наиболее четко становится понятен этот факт при осознании того, что предпринимательства не бывает без риска, что в условиях рыночной экономики чаще всего происходят операции с повышенным риском, что подчеркивает важность страховой защиты предпринимателей.

Все предприниматели заинтересованы в защите своего бизнеса, однако в России из-за финансовой неграмотности части населения и особого менталитета граждан полис страхования предпринимательских рисков имеют далеко не все владельцы отечественного производства товаров и услуг.

Путем страхования имущества и рисков бизнесменов страховщик создает им гарантию защиты от каких-либо непредвиденных ситуаций.

Данный вид страхования имеет особенно ощутимую актуальность в условиях нынешнего состояния российского рынка производства товаров и услуг, так как оно позволяет обезопасить предпринимательские, коммерческие, биржевые и валютные риски.

Одним из аспектов относительно небольшой популярности столь важного вида страхования является и то, что страхование предпринимательской деятельности в Российской Федерации относится к сравнительно новой отрасли страхового дела.

На сегодняшний день правовая база заключения договора страхования предпринимательских рисков регулируется Гражданским Кодексом (ГК РФ), а именно статьей 929. Вместе с данной статьей контроль за проведением подобных сделок осуществляется при помощи Федерального Закона «Об организации страхового дела в РФ».

Договор страхования предпринимательских рисков является двухсторонним, консенсуальным и возмездным, что относится и к договорам по иным видам страхования.

При заключении соглашения о страховании предпринимательских рисков со стороны страховой компании клиенту должна быть продемонстрирована лицензия на право осуществления страховой деятельности и заключения сделок по соответствующему виду страхования.

Страхователь в свою очередь представляет страховщику все документы, которые подтверждают легитимность и законность его бизнеса.

Как и все договора страхования, данное соглашение заключается только в письменной форме и признается действительным в том случае, когда страхователь получит на руки страховой полис, свидетельство и квитанцию, подтверждающие факт заключения сделки по страхованию.

Фото с сайта Pixabay.com

Для того, чтобы при наступлении страхового случая выплаты происходили сразу и без каких-либо проблем, важно оговорить в договоре условия, которые зачастую представлены в следующих моментах:

перечень и характер событий, обстоятельств и причин, по которым может наступить страховой случай;

обязанность страховщика своевременно и в надлежащем объеме выплатить страхователю возмещение по произошедшим случаям;

объект договора, то есть страховые интересы застрахованных лиц, которые напрямую имеют взаимосвязь с убытками в бизнесе;

определяемые по согласию сторон контрактные сроки;

четкое определение страховой премии, подлежащей к уплате страхователем и пр.

Договор страхования предпринимательских рисков может быть также оформлен по отношению к риску самого клиента и в его пользу, иными словами, страхователь может выступать одновременно застрахованным лицом и выгодоприобретателем. Предполагается, что такое требование препятствует вероятности сговора субъектов страхования в целях получения незаконного дохода.

Опираясь на опыт развития всех стран, можно заключить, что игнорирование или недооценка предпринимательских рисков может привести к неизбежному сдерживанию производства товаров и услуг и, как следствие, обречь экономическую систему на застой. Это связано с тем, что внедрение технологий, осуществление новых идей несут риски, от которых как раз и зависит деятельность предпринимателей. Это определяет значимость данного вида страхования не только для бизнесменов или страховщиков, но и для экономики и развития различных сфер деятельности в стране.