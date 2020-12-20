Большинство малых и средних предприятий оказались зависимыми от курса рубля
Финансовые показатели 76% предприятий малого и среднего бизнеса в России зависят от динамики курсов на валютных рынках. Каждая четвертая компания сектора МСП, импортирующая иностранные комплектующие, вынуждена полностью перекладывать расходы от изменения курса рубля на потребителя, оперативно повышая отпускные цены, пишет РБК со ссылкой на результаты общероссийского опроса 1609 малых и средних компаний, проведенного исследовательским агентством Magram Market Research совместно с «Опорой России» и Промсвязьбанком.
Наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сферы производства и торговли, в меньшей степени — сфера услуг.
Деятельность только 23% опрошенных предпринимателей не зависит от валютного курса — это компании, ориентированные на внутренний рынок и не закупающие импортные продукты.
Более высокая уязвимость к колебаниям курсов валют у импортеров: 67% таких компаний заявили о зависимости своих финансовых показателей от валютного курса против 63% среди экспортеров. При укреплении рубля экспортеры могут переориентировать продажи на внутренний рынок, в то время как импортеры при его ослаблении не всегда могут приобрести отечественные аналоги.
В 2020 году курс доллара к рублю колебался от 62 до почти 82 руб. за доллар. Было два всплеска сильного обесценивания рубля — в марте и в октябре—начале ноября, в обоих случаях доллар поднимался выше уровня 80 руб. Весной обвал был связан с резким падением цены на нефть, а осенью — с геополитическими и санкционными рисками в преддверии американских выборов.
2 ноября, в преддверии выборов в США, курс падал до 80,9 руб. за доллар и до 94 руб. за евро (для сравнения: в июне рубль торговался на уровне 69 руб. за доллар). Девальвация привела к росту потребительских цен, и годовая инфляция в ноябре вышла за пределы таргета ЦБ и достигла 4,42%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
именно Хрущев(Перламутер) запустил развал СССР, когда повылазившие изо всех потайных нор троцкисты-космополиты заполонили все этажи Верховной власти.
не Европеец а киевский израильтянин так наверное точнее?
Барух Моисеевич, не пишите всякую чушь о свалках куда везли обувь из фабрик.
В 70-х мои родители мне покупали дешовую и отличного качества обувь, не китайскую. Настоящая кожа, крепкая, ботинки не промокали насквозь. Бабушка потом ещё собирала обувь и одежду которую никто не носил, что была годной и в церковь относила, там я не знаю что с ней делали, может раздавали кому или что.
Четыре -пятых если считать население субъектом инвест. экономики, а не трутней (тема в КМ) с тусовкой
Если не субъект это знаете как
Эх Барину построим всем навались ....
Барин посмеиваясь - современные трутни - ну и лохи, работайте ))))))))))))
В СССР до хрущёвского разгрома частного сектора начала 1960-х - ликвидации всяких артелей, урезания приусадебных участков у колхозников, объединения колхозов в совхозы и пр. - картошки, например, около 70-80% производил частный сектор, т.е. приусадебные участки. По мясу цифры были тоже где-то около 50-60%, если не больше. То же самое по овощам ... Но примерно те же 80% зерна производили колхозы и совхозы. И после выхода из войны с отменой карточек до начала 1960-х всего более-менее хватало. Напомню, что во главе того "государственного капитализма" стоял Сталин, а вот Хрущёв решительно уничтожил обоих. И тогда мы приплыли к давке в очередях за "обглоданными костями" по талонам и затем и к кончине после-хрущёвского СССР. ... Мораль, в общем-то, всем известная и даже избитая: никакую, даже самую разумную мысль нельзя доводить до маразма.