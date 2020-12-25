Сенатор Керимов стал самым разбогатевшим миллиардером в РФ

19:49 25.12.2020

Журнал Forbes назвал самым разбогатевшим миллиардером в РФ за 2020 год сенатора Сулеймана Керимова (член Совета Федерации), состояние которого за год увеличилось на $11,555 млрд. Общее состояние Керимова и его семьи составило $20,913 млрд.

По данным издания, Керимовы владеют 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международным аэропортом «Махачкала».

Второе место занял бизнесмен Владимир Лисин, состояние которого выросло на $5,413 млрд, и составило $26,19 млрд (данные на 20 декабря 2020 года). Его основными активами являются пакет акций НЛМК (84%) и транспортный холдинг Universal Cargo Logistics (100% акций).

Замыкает тройку лидеров совладелец USM Holdings (49%) и владелец ИД «Коммерсантъ» Алишер Усманов (+$3,636 млрд), общее состояние которого составляет $16,182 млрд.

Также в рейтинг вошли Владимир Потанин (+ $2,758 млрд за год), Алексей Мордашов (+ $2,466 млрд за год) и депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (+ $2,272 млрд за год).