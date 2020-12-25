Сенатор Керимов стал самым разбогатевшим миллиардером в РФ
Журнал Forbes назвал самым разбогатевшим миллиардером в РФ за 2020 год сенатора Сулеймана Керимова (член Совета Федерации), состояние которого за год увеличилось на $11,555 млрд. Общее состояние Керимова и его семьи составило $20,913 млрд.
По данным издания, Керимовы владеют 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международным аэропортом «Махачкала».
Второе место занял бизнесмен Владимир Лисин, состояние которого выросло на $5,413 млрд, и составило $26,19 млрд (данные на 20 декабря 2020 года). Его основными активами являются пакет акций НЛМК (84%) и транспортный холдинг Universal Cargo Logistics (100% акций).
Замыкает тройку лидеров совладелец USM Holdings (49%) и владелец ИД «Коммерсантъ» Алишер Усманов (+$3,636 млрд), общее состояние которого составляет $16,182 млрд.
Также в рейтинг вошли Владимир Потанин (+ $2,758 млрд за год), Алексей Мордашов (+ $2,466 млрд за год) и депутат Госдумы Андрей Скоч и его семья (+ $2,272 млрд за год).
Комментарии читателей Оставить комментарий
" Гость: Блин!
Опять горский еврей."
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А вы что ожидали, что там этнический русский. Этнический русский в силу своей культурно-исторической матрицы по определению не может
конкурировать на поле ССУДНОГО процента с данными товарищами. Об этом писал не кто нибудь а Карл Маркс. Т.е. это есть обьективный исторический факт. Посмотрите список Форбса - долларовых миллиардеров и сколько там процент этнических русских при 80 процентах этнических русских в населении РФ. Что отсюда следует? Да то о чем писал еще Карл Маркс в своей работе К еврейском вопросу, а именно:
" Какова мирская основа еврейства? Практическая потребность, своекорыстие.
Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги.
Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег - следовательно, от практического, реального еврейства - была бы самоэмансипацией нашего времени. ...". К. Маркс К ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ БРУНО БАУЭР. "ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС". Брауншвейг, 1843" И далее там же:
" Организация общества, которая упразднила бы предпосылки торгашества, а следовательно и возможность торгашества, - такая организация общества сделала бы еврея невозможным. ". Т.е. это означает одно - построение общества, где нет частной собственности на средства производства и самое понятие ССУДНОГО ПРОЦЕНТА не существует. Было такое общество в истории? Да было! СОВЕТСКИЙ КРАСНЫЙ ПРОЕКТ,
который и СООТВЕТСТВОВАЛ и СООТВЕТСТВУЕТ(!) культурно-исторической матрице РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Ого,Керимка себе уже и депутатство прикупил ?
От Едра небось - партии ПЖиВ. И как такое стало миллирдром - изобрело ОС, создало завод электромобилей, лампочку изoбрело или транзистор? Нет, конечно. Присосалось в совое время к общественной собственности и сырью и успешно паразитирует.
А что вы хотите? Они же и самые умные, и самые образованные и талантливые... кто добавьте в конце предложения сами!
На тоненькой паутине держится долларовая система.
Уже не далее чем «завтра», эти толстосумы будут у разбитого корыта.