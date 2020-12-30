Силуанов оценил стоимость вакцинации в 75–100 млрд рублей
Вакцинация россиян от коронавирусной инфекции обойдется бюджету в 75 — 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться», — сказал глава Минфина, отметив, что вакцинация будет для россиян полностью бесплатной.
В России ранее уже стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. Пока сделать прививку могут только граждане из определенных групп риска, но список будет расширяться. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинируемым необходимо воздержаться от алкоголя перед процедурой. По ее словам, это будет дополнительной нагрузкой на организм.
В некоторых регионах можно выбрать, какой из двух вакцин прививаться. На данный момент такая опция доступна ограниченному числу людей. Помимо «Спутника V», в гражданский оборот — только в небольших партиях — вышла вакцина «ЭпиВакКорона».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очень похоже, что Вы правы.
В эту вакцину можно не верить хотя бы потому, что ее рекламируют только, торгаши, никчемные чиновники Ученые медики все или открыто вообще сомневаются в ней, или просто молчат. Медики переднего края вынуждены подчиняться и прививаться, а то кушать будет нечего. Вот такая наблюдаемая ситуация.
Я лично для себя решение принял.
так это всего 1 миллиард евро...3 копейки в масштабах России...у абрамовича сортир на его лодке столько стоит :)
Около 100 льярдов бюджетных и это бесплатно? Наверное за счет воров и коррупционеров? А чьи взносы, налоги , дани, пени, штрафы .. поступают в бюджет? Неужели марсиан? Все платят взносы в ФМС и ФСС вот из этих фондов и должны оплачиваться все расходы в целях вакцинации и лечения граждан. И не нужно пудрить людям мозги словом "БЕСПЛАТНО".
Ни одна из т.н. "вакцин" от мифического вируса Sars-Cov-2, котoрый статистически менее опасный чем сезонный грипп, даже если поверить, что он существует, не прошла третей стадии клинических испытаний. По нормативам, такая стадия должна длится в среднем от 3 до 5 лет. То есть, фармацевтические фирмы бесплатно получают миллионы человеческих подопытных крыс и при этом еще доступ к миллиардам бюджетных денег. Это преступление гигантских масштабов, покрываемое на самом высоком уровне.
можно было спокойно украсть.