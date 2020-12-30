Силуанов оценил стоимость вакцинации в 75–100 млрд рублей

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Вакцинация россиян от коронавирусной инфекции обойдется бюджету в 75 — 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться», — сказал глава Минфина, отметив, что вакцинация будет для россиян полностью бесплатной.

В России ранее уже стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. Пока сделать прививку могут только граждане из определенных групп риска, но список будет расширяться. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинируемым необходимо воздержаться от алкоголя перед процедурой. По ее словам, это будет дополнительной нагрузкой на организм.

В некоторых регионах можно выбрать, какой из двух вакцин прививаться. На данный момент такая опция доступна ограниченному числу людей. Помимо «Спутника V», в гражданский оборот — только в небольших партиях — вышла вакцина «ЭпиВакКорона».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.12.2020, 16:05
    Гость: Евгений В

    Очень похоже, что Вы правы.
    В эту вакцину можно не верить хотя бы потому, что ее рекламируют только, торгаши, никчемные чиновники Ученые медики все или открыто вообще сомневаются в ней, или просто молчат. Медики переднего края вынуждены подчиняться и прививаться, а то кушать будет нечего. Вот такая наблюдаемая ситуация.
    Я лично для себя решение принял.

  2. 30.12.2020, 14:07
    Гость: Оллес

    так это всего 1 миллиард евро...3 копейки в масштабах России...у абрамовича сортир на его лодке столько стоит :)

  3. 30.12.2020, 12:49
    Гость: Ну

    Около 100 льярдов бюджетных и это бесплатно? Наверное за счет воров и коррупционеров? А чьи взносы, налоги , дани, пени, штрафы .. поступают в бюджет? Неужели марсиан? Все платят взносы в ФМС и ФСС вот из этих фондов и должны оплачиваться все расходы в целях вакцинации и лечения граждан. И не нужно пудрить людям мозги словом "БЕСПЛАТНО".

  4. 30.12.2020, 12:34
    Гость: XeX

    Ни одна из т.н. "вакцин" от мифического вируса Sars-Cov-2, котoрый статистически менее опасный чем сезонный грипп, даже если поверить, что он существует, не прошла третей стадии клинических испытаний. По нормативам, такая стадия должна длится в среднем от 3 до 5 лет. То есть, фармацевтические фирмы бесплатно получают миллионы человеческих подопытных крыс и при этом еще доступ к миллиардам бюджетных денег. Это преступление гигантских масштабов, покрываемое на самом высоком уровне.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
«Истории "наезда" на Трампа и последние истории с, простите уже за новое неприличное слово, Навальным, удивительно похожи»
Париж. Франция
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Сергей Кислица
Советский Союз виноват в оккупации Украины Гитлером: Киев переписывает историю в ООН
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Алексей Белкин
Росстат оценил стоимость новогоднего стола для россиян
ФМБА объявило начало испытания на добровольцах лекарства от COVID-19
Автомобили Honda уйдут с российского рынка через год
Фото с сайта kremlin.ru
Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества
Евросоюз подписал торговую сделку по Brexit
Королева реальности
Обнародован список самых худших фильмов 2020-го года
Омоновцы вручили Лукашенко черный берет «за особые заслуги»
Путин поручил запустить в России автобусы на водороде к 2023 году