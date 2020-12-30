Силуанов оценил стоимость вакцинации в 75–100 млрд рублей

12:00 30.12.2020

Вакцинация россиян от коронавирусной инфекции обойдется бюджету в 75 — 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться», — сказал глава Минфина, отметив, что вакцинация будет для россиян полностью бесплатной.

В России ранее уже стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. Пока сделать прививку могут только граждане из определенных групп риска, но список будет расширяться. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинируемым необходимо воздержаться от алкоголя перед процедурой. По ее словам, это будет дополнительной нагрузкой на организм.

В некоторых регионах можно выбрать, какой из двух вакцин прививаться. На данный момент такая опция доступна ограниченному числу людей. Помимо «Спутника V», в гражданский оборот — только в небольших партиях — вышла вакцина «ЭпиВакКорона».