Опубликован рейтинг самых расточительных госзакупок 2020 года

15:35 31.12.2020

Российские налогоплательщики очень часто не знают, на какие «неотложные» государственные нужды тратятся их деньги.

Журналисты «Новой газеты» изучили список государственных закупок за прошедший год и составили рейтинг самых расточительных. Он выглядит более чем странно, в нем и яхты для спецслужб, и поистине «золотые» унитазы и даже антигейские социальные ролики – вот куда уходят наши с вами деньги.

5. Яхта для ФСБ — более 70 млн рублей



Роскошный 10-местный NorthSilver 1440 за 70,75 млн рублей приобрела Федеральная служба безопасности на закрытом аукционе «для обеспечения государственных нужд».

4. Фестиваль фейерверков — 137 млн рублей



Скромный курортный город Ессентуки должен был провести лето «Международный фестиваль фейерверков», но из-за коронавируса отложили на следующий год. Почти 140 млн рублей будет потрачено на покрытие, ограждение и видеонаблюдении на площадке фестиваля. Салюты в стоимость контракта не входят, на них нужно дополнительно изыскать еще 84 млн рублей.

3.Сельский бассейн — 77 млн рублей



Власти Саратовской области разместили тендер на строительство бассейна в селе Перелюб. Цена вопроса – 77 755 200 рублей. На эти деньги исполнитель должен возвести несущие конструкции, уложить фундамент, сделать крышу, провести электричество, наладить вентиляцию. Срок сдачи объекта – 31 декабря 2020 года, причем, тендер был размещен всего за две недели до дедлайна, а подрядчиком стала контора из «Энгельса», которая ранее сдала детский сад без подключения к центральной канализации. Немудрено, что делом заинтересовалась прокуратура.

2. Геобрендинг с нотками анти-ЛГБТ — 600 тыс рублей



Агентство развития туризма Красноярского края заказало шесть видеороликов для привлечения туристов. Сценарии – один другого краше. В одном из них приезжие герои знакомятся с девушками, чтобы отвести подозрения и доказать свою гетеросексуальную ориентацию, в другом - молодая пара наслаждается отдыхом «при помощи всех средств, какие только может предоставить Красноярское водохранилище». Так и написали.

1. Туалет — 16 млн рублей



В нижегородском парке «Швейцария» кипят работы по благоустройству. Всего на ремонт парка было выделено 3,74 млрд рублей. Размах поистине «швейцарский»: цена трех унитазов в общественном туалете составила 16 млн рублей. Тендер выиграла группа компаний «ЕКС», принадлежащая приближенному к Ротенбергам Максиму Крылову.