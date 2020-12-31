Опубликован рейтинг самых расточительных госзакупок 2020 года
Российские налогоплательщики очень часто не знают, на какие «неотложные» государственные нужды тратятся их деньги.
Журналисты «Новой газеты» изучили список государственных закупок за прошедший год и составили рейтинг самых расточительных. Он выглядит более чем странно, в нем и яхты для спецслужб, и поистине «золотые» унитазы и даже антигейские социальные ролики – вот куда уходят наши с вами деньги.
5. Яхта для ФСБ — более 70 млн рублей
Роскошный 10-местный NorthSilver 1440 за 70,75 млн рублей приобрела Федеральная служба безопасности на закрытом аукционе «для обеспечения государственных нужд».
4. Фестиваль фейерверков — 137 млн рублей
Скромный курортный город Ессентуки должен был провести лето «Международный фестиваль фейерверков», но из-за коронавируса отложили на следующий год. Почти 140 млн рублей будет потрачено на покрытие, ограждение и видеонаблюдении на площадке фестиваля. Салюты в стоимость контракта не входят, на них нужно дополнительно изыскать еще 84 млн рублей.
3.Сельский бассейн — 77 млн рублей
Власти Саратовской области разместили тендер на строительство бассейна в селе Перелюб. Цена вопроса – 77 755 200 рублей. На эти деньги исполнитель должен возвести несущие конструкции, уложить фундамент, сделать крышу, провести электричество, наладить вентиляцию. Срок сдачи объекта – 31 декабря 2020 года, причем, тендер был размещен всего за две недели до дедлайна, а подрядчиком стала контора из «Энгельса», которая ранее сдала детский сад без подключения к центральной канализации. Немудрено, что делом заинтересовалась прокуратура.
2. Геобрендинг с нотками анти-ЛГБТ — 600 тыс рублей
Агентство развития туризма Красноярского края заказало шесть видеороликов для привлечения туристов. Сценарии – один другого краше. В одном из них приезжие герои знакомятся с девушками, чтобы отвести подозрения и доказать свою гетеросексуальную ориентацию, в другом - молодая пара наслаждается отдыхом «при помощи всех средств, какие только может предоставить Красноярское водохранилище». Так и написали.
1. Туалет — 16 млн рублей
В нижегородском парке «Швейцария» кипят работы по благоустройству. Всего на ремонт парка было выделено 3,74 млрд рублей. Размах поистине «швейцарский»: цена трех унитазов в общественном туалете составила 16 млн рублей. Тендер выиграла группа компаний «ЕКС», принадлежащая приближенному к Ротенбергам Максиму Крылову.
Комментарии читателей Оставить комментарий
по сравнению с тратами на кабаевых кривоногих...
На содержание вовки отдать 27 млрд. в год. Недешевые депутатики и министры с их семьями. Всяческие нацпроекты и планы с нулевым результатом. И по мелочи роснаны, сколковы...
И эти нелюди хотят Навального посадить )))))
P.S. "Яхту для ФСБ" надо отправить в "сельский бассейн" в саратовской области - пусть там плавают (как г....в проруби)