Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне.
"Максимальное пособие останется в размере 12 тыс. 130 рублей, минимальное - 1 тыс. 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей", - цитирует сообщение пресс-службы правительства РФ "Интерфакс".
Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.
В середине декабря Росстат представил предварительные данные, согласно которым общая численность официальных безработных в России в ноябре снизилась на 78 тыс. человек по сравнению с октябрем и составила 4 млн 616 тыс. человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крутой письмисьмен. Какую работу ты потерял?
В западной Европе в случае потери работы будешь получать в течение года около 75% от зарплаты. Потом будешь получать, если не найдешь работу, социалку, около 750 евро в месяц, если живешь один . Все честно и открыто.
Стараюсь понять.
Умножаю 13.150 на 100 и результат делю 75 - получаю 17.533. Делю 17.533 на 90 и получаю чуть меньше 200 евро. Значит пособие до безработице в размере 75% заработка существует только для тех, кому платят меньше 200 евро в месяц.
Это означает и то, что все засчитанные Путиным в средний класс (больше 17.000 деревянных) не имеют шанс получать нормальное пособие.
Теперь делю 1500 рублей на 90 и вижу, что в России можно получать пособие в размере 16 евро. Сегодня купил жене за эту сумму крем для кожи рук Bioderma.
Вывод - социальная поддержка меньше всего зарабатывающих, потерявших работу, в России достаточна для покупки качественного крема для рук.
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У меня в стране не существует категория «минимальный размер пособия». Просто потому, что размер пособия уже определён заработком человека в течение 7 месяцев. Максимальный размер тоже не существует. Когда я потерял работу в 2010 то получал около 5000 евро в течение 7 месяцев. А сразу после этого ушёл преждевременно (на 2 года раньше положенного срока) на пенсию.
хочется 100500 миллиардовсиксиллиардов долларов за скуление на форумах. Нет, безработица должна быть не выгодна, а не хорошо оплачиваемая.
12 тысяч - это 75% среднего заработка, тогда средняя зарплата - в районе 16-17 тысяч. А как же 35-40??