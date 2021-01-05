Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице

12:24 5.01.2021

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне.

"Максимальное пособие останется в размере 12 тыс. 130 рублей, минимальное - 1 тыс. 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей", - цитирует сообщение пресс-службы правительства РФ "Интерфакс".

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

В середине декабря Росстат представил предварительные данные, согласно которым общая численность официальных безработных в России в ноябре снизилась на 78 тыс. человек по сравнению с октябрем и составила 4 млн 616 тыс. человек.