87% россиян не ждут экономических улучшений в 2021 году

14:06 6.01.2021

Gallup International опубликовало исследование, согласно которому в 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п. Это один из самых низких показателей за 23 года наблюдений.

47% опрошенных считают, что 2021 год станет годом экономических проблем и только 6% ожидают, что 2021 год станет периодом экономического процветания. 40% участников исследования полагают, что год будет таким же, как и 2020-й, сообщает РБК. Остальные опрошенные затруднились ответить на данный вопрос.

Напомним, минимальный индекс экономической надежды был зафиксирован в 2013 году - минус 43 п.п. Близким к этому уровню оказался 1998 год - минус 41 п.п., а в 2008 году индекс составлял минус 39 п.п. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году - 9 п.п.

Опрос Gallup International проводился в ноябре-декабре в 41 стране мира с участием 38 000 человек. Среди жителей планеты общая доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25%, а людей, готовящихся к проблемам, - 46%. Мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21 п.п.