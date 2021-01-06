87% россиян не ждут экономических улучшений в 2021 году
Gallup International опубликовало исследование, согласно которому в 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п. Это один из самых низких показателей за 23 года наблюдений.
47% опрошенных считают, что 2021 год станет годом экономических проблем и только 6% ожидают, что 2021 год станет периодом экономического процветания. 40% участников исследования полагают, что год будет таким же, как и 2020-й, сообщает РБК. Остальные опрошенные затруднились ответить на данный вопрос.
Напомним, минимальный индекс экономической надежды был зафиксирован в 2013 году - минус 43 п.п. Близким к этому уровню оказался 1998 год - минус 41 п.п., а в 2008 году индекс составлял минус 39 п.п. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году - 9 п.п.
Опрос Gallup International проводился в ноябре-декабре в 41 стране мира с участием 38 000 человек. Среди жителей планеты общая доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25%, а людей, готовящихся к проблемам, - 46%. Мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21 п.п.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
А откуда их ждать, если власть заточена только на новые и новые поборы? Сколько смогут, выдоят из России и уедут на пмж на Запад, как народное терпение закончится.
Всего то 20 лет понадобилось на то, что бы понять простую вещь- мы чужие на этом празднике жизни.
Из РФ 20 лет делали "карьер по добычи ископаемых" и откачке налогов из населения. Господам не нужна никакая экономика в России.
Есть версия (я уже с с ней согласен) что Ельцин во время визита в США имел с США некие договорённости о роли РФ в мире, и приемник эти договорённости строго соблюдает до сих пор.
На это указывает жестко проводимая властями широкомасштабная деиндустриализация страны. За 7 Ельцинских лет и 20 Гегемона, в России были принудительно ликвидированы все конкурентные западу отрасли, да так, что страна оказалась в стогнирующем состоянии без перспектива на восстановление.
Возврат к отраслевой экономике у нас невозможен, частный бизнес категорически не хочет разваривать такие производства, на которых сейчас поднялся Китай до первой экономики мира, а государственного капитализма (каким был СССР сейчас нет) сейчас государственный рвачизм. Разрушена наука, вслед за ней разрушены школы подготовки управленцев (не менегеров а именно управленцев) разрушены инженерные школы, разрушены отраслевые связи. Дерепасовские заводы в РФ даже китайских менеджеров приглашают уже в РФ. "Свои" только мечтают о золотых парашютах и как сказочно провороваться.
Цены вверх- зарплаты вниз, вот и весь капитализм.
Причина по которой Гегемон даровал себе неподсудность и неприкосновенность- очевидна. Отвечать за всё это он НЕ СОБИРАЕТСЯ не перед кем в стране.
А что тут ждать ?Когда они(86%+_1% погрешность) кричали КрымНаш,тогда и санкции были Пользой.Но по всей видимости Польза ещё хуже пиндосов с англосаксами и гейропой.Она(Польза) взяла и лохонула всех.Германия социалиста гитлера была врагом советов коммуниста сталина.А тут своё родное импортозамещение стало хуже гитлера.Остаётся только удавиться на георгиевской (власовской) ленточке!
6% это 3% которые владеют всем в России и 3% властюганов, которые на них работают. Остальным ничего не светит кроме обнищания.