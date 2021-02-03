Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций

08:45 3.02.2021

Минэкономразвития РФ разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя с целью защиты потенциальных инвесторов от зарубежных санкций.

Как пишет РБК, главным преимуществом этого станет конфиденциальность инвесторов.

Отмечается, что особые административные районы будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона, функционирующая в этом регионе с конца 2014 года.

Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, однако они не вправе иметь филиалы и представительства за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Резиденты ОАР должны будут заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности в ОАР и предоставить инвестиционную декларацию, включая ТЭО инвестпроекта, количество планируемых рабочих мест и размер средней зарплаты работников, общий объем капвложений и ежегодный график их осуществления в первые три года.

Инвестиционные проекты в ОАР должны подразумевать не менее 150 млн руб. суммарных капиталовложений и должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туристской деятельности, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан.

Принципиальной особенностью специального правового режима в Крыму будет возможность для компаний совмещать статусы участника ОАР (с режимом анонимности) и СЭЗ. В таком случае инвестор сможет пользоваться льготными режимами налогообложения и обложения страховыми взносами, характерными для СЭЗ, и использовать другие преимущества СЭЗ, например получать земельные участки в аренду без торгов.

Ранее с подобными инициативами выступали крымские чиновники. Отмечается, что оборотной стороной снижения прозрачности в отношении крымских инвесторов повышает коррупционные риски.