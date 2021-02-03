Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций

Минэкономразвития РФ разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя с целью защиты потенциальных инвесторов от зарубежных санкций.

Как пишет РБК, главным преимуществом этого станет конфиденциальность инвесторов.

Отмечается, что особые административные районы будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона, функционирующая в этом регионе с конца 2014 года. 

Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, однако они не вправе иметь филиалы и представительства за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Резиденты ОАР должны будут заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности в ОАР и предоставить инвестиционную декларацию, включая ТЭО инвестпроекта, количество планируемых рабочих мест и размер средней зарплаты работников, общий объем капвложений и ежегодный график их осуществления в первые три года.

Инвестиционные проекты в ОАР должны подразумевать не менее 150 млн руб. суммарных капиталовложений и должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туристской деятельности, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан. 

Принципиальной особенностью специального правового режима в Крыму будет возможность для компаний совмещать статусы участника ОАР (с режимом анонимности) и СЭЗ. В таком случае инвестор сможет пользоваться льготными режимами налогообложения и обложения страховыми взносами, характерными для СЭЗ, и использовать другие преимущества СЭЗ, например получать земельные участки в аренду без торгов.

Ранее с подобными инициативами выступали крымские чиновники. Отмечается, что оборотной стороной снижения прозрачности в отношении крымских инвесторов повышает коррупционные риски.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 12:53
    Гость: Мама Корбена Далласа

    О какой анонимности говорят власти Крыма? Они в каком веке застряли?
    С нетерпением жду очередных расследований от Bellingcat.

  2. 03.02.2021, 12:31
    Гость: Что не понятно

    Это только по тв можно надувать щеки , произносить пламенные речи под слезы умиления обывателей , отсель грозить шведу и т.д. и т.п. В реальности как и Сбербанк , так и другие крупные Российские компании завязаны на европейских филиалах , без них катастрофически упадет не только выручка но и репутация и возможности , сдуются до уровня контор "рога и копыта"

  3. 03.02.2021, 12:19
    Гость: Да уж

    Спустя 7 лет и в 2021 году так и непонятно , крымнаш или таки не пойми чей. Гора родила мышь. Наблюдаем только крышнам.

  4. 03.02.2021, 10:51
    Гость: Красный

    Обязательно найдутся те, кто сдаст или продаст эту информацию американской финансовой разведке. В капитализме нет идеологии, есть лишь деньги, поэтому все покупается и продается или под это даются какие-нибудь блага беглецу, укравшему и предоставившему информацию. Долго эти тайны не просуществуют. Вот смеху-то будет, когда такие все из себя секретные инвесторы вдруг внезапно обнаружат, что их тоже засунули под санкции.

  5. 03.02.2021, 10:22
    Гость: Гость

    В очередной раз власть не признала Крым российской территорией. Между баблом и суверенитетов выбрала, как всегда, бабло.

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