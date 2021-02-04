Нефть Brent поднялась выше $59 за баррель впервые с февраля 2020 года

11:56 4.02.2021

На торгах в четверг, 4 февраля, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 21 февраля 2020 года превысила отметку $59 за баррель. На пике цена поднялась до $59,01, после чего котировки вновь снизились, об этом говорят данные торгов.

Отраслевые аналитики допускают, что цены могут достигнуть 60 долларов впервые больше чем за год.

Российская валюта утром в четверг демонстрировала небольшое укрепление к основным валютам. По данным Мосбиржи на 11:27 мск, доллар снижается на 0,37% и торгуется на уровне 75,5 рубля, а евро снижается на 0,7% — до 90,6 рубля.

Днем ранее, 3 февраля, прошло заседании мониторингового комитета ОПЕК+. В базовом сценарии организация ожидает сохранения дефицита на рынке нефти весь год.

Дополнительной поддержкой для рынка сырья стала статистика по рынку нефти от Минэнерго США, поясняет эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. За неделю запасы нефти в Штатах сократились до минимумов с марта 2020 года — на 0,9 млн баррелей.