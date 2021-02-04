Нефть Brent поднялась выше $59 за баррель впервые с февраля 2020 года

Фото с сайта twitter.com

На торгах в четверг, 4 февраля, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 21 февраля 2020 года превысила отметку $59 за баррель. На пике цена поднялась до $59,01, после чего котировки вновь снизились, об этом говорят данные торгов.

Отраслевые аналитики допускают, что цены могут достигнуть 60 долларов впервые больше чем за год.

Российская валюта утром в четверг демонстрировала небольшое укрепление к основным валютам. По данным Мосбиржи на 11:27 мск, доллар снижается на 0,37% и торгуется на уровне 75,5 рубля, а евро снижается на 0,7% — до 90,6 рубля.

Днем ранее, 3 февраля, прошло заседании мониторингового комитета ОПЕК+. В базовом сценарии организация ожидает сохранения дефицита на рынке нефти весь год.

Дополнительной поддержкой для рынка сырья стала статистика по рынку нефти от Минэнерго США, поясняет эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. За неделю запасы нефти в Штатах сократились до минимумов с марта 2020 года — на 0,9 млн баррелей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2021, 14:57
    Гость: Несомненный

    Давно предполагал , что США и Запад поддерживают российский режим и его курс на сырьевое разрушение экономики РФ. Сомнений не осталось.

  4. 04.02.2021, 13:56
    Гость: Александр Васильевич

    Толку с того, для простых людей,и для страны в целом?
    Это для воров в Кремле хорошо, дворцы, яхты,офшоры, Алины на шпильках.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
Право на восстание и право на подавление
Украина ввела секретные санкции против России
«Идиот руководил Советским Союзом шесть лет. А триста миллионов, разинув рты, смотрели на это»
Телеканал «Россия 1» назвал «дворец» под Геленджиком апарт-отелем
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Минцифры предложило вывести геолокацию из-под тайны связи
В конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального
Названы номинанты на премию «Золотой глобус»
Джен Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине
Президент РФС предложил проводить уроки футбола в детском саду
Власти Санкт-Петербурга решили учредить День силовиков
Фото с сайта pixabay.com
Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам
ГЦКЗ «Россия» протестует против своей ликвидации в юбилейный год
ГЦКЗ «Россия» протестует против своей ликвидации в юбилейный год