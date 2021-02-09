МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%
Центробанку России в 2021 году рекомендуется снизить ставку еще на 0,5 п.п. Об этом говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями, пишет РБК.
Уровень инфляции в январе перевалил за 5% впервые с первой половины 2019 года, когда рост цен увеличился на фоне повышения НДС с 18 до 20%. В докладе МВФ отмечается, что, несмотря на временное ускорение, без дальнейшего смягчения политики регулятора к концу этого года инфляция опустится ниже целевого показателя. Он в России находится на уровне около 4%.
«Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше 4%-го целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%», — говорится в отчете.
В 2020 году, вскоре после первой волны COVID-19 и кризиса, Банк России решил не повышать ставки и проводить мягкую денежно-кредитную политику. С начала прошлого года до осени ключевая ставка снизилась с 6,25% до 4,25%, затем ЦБ взял паузу. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в январе отмечал, что из-за ускорения инфляции «целесообразность [снижения ставки] менее очевидна, чем это было летом».
Комментарии читателей Оставить комментарий
и сказать нечего
Слушай сюда! В Кремле всегда выполняли и будут выполнять указания МВФ.
Напоминая тебе:после приезда в РФ Кристаи Лагард, Путин тут-же подписал повышение пенсионного возраста в РФ, и все финансовые решения в РФ, , принимает МВФ США.
Уяснил, кто на самом деле, либераст?
Ну да, эти насоветуют. Рубль будет убит окончательно.
Прочитал заголовок "МВФ просит ОПУСТИТЬ"... Ну понятно - как всегда опустить всех граждан, делавших сбережения. Опустить холопов в угоду господам. МВФ вообще так любит ОПУСКАТЬ целые страны... что просто удивляет как покорно и охотно ему уступают центробанки и услужливо ОПУСКАЮТСЯ... :(
МВФ и ФРС управляют и банком и рублем и инфляцией и это уже очевидно лет 25. И не нужно ходить ни к зампредом ни к бабке.