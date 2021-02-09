МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4%

17:11 9.02.2021

Центробанку России в 2021 году рекомендуется снизить ставку еще на 0,5 п.п. Об этом говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями, пишет РБК.

Уровень инфляции в январе перевалил за 5% впервые с первой половины 2019 года, когда рост цен увеличился на фоне повышения НДС с 18 до 20%. В докладе МВФ отмечается, что, несмотря на временное ускорение, без дальнейшего смягчения политики регулятора к концу этого года инфляция опустится ниже целевого показателя. Он в России находится на уровне около 4%.

«Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше 4%-го целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%», — говорится в отчете.

В 2020 году, вскоре после первой волны COVID-19 и кризиса, Банк России решил не повышать ставки и проводить мягкую денежно-кредитную политику. С начала прошлого года до осени ключевая ставка снизилась с 6,25% до 4,25%, затем ЦБ взял паузу. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в январе отмечал, что из-за ускорения инфляции «целесообразность [снижения ставки] менее очевидна, чем это было летом».