Россия расширила санкции против украинских компаний

Российское правительство расширило список украинских компаний, в отношении которых РФ ввела санкции. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

В расширенном перечне указаны 84 компании, ранее их было 75. В последнюю версию списка попали в том числе одесские ООО «Донмар» и «Краншип», поставщик металлов «Максима Металл Сервис» (Днепр), Полтавский агроагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция» (Днепр), «Трансшип» и дочерние компании «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис» (Одесса). Также в перечень вошла компания Kirgan Holding S.A., зарегистрированная в Панаме, сообщает РБК.

Россия ввела контрсанкции против Украины в ноябре 2018 года. В первоначальном варианте документ состоял из 322 физических лиц и 68 предприятий. Среди компаний под ограничениями оказались организации финансового, продовольственного, химического, металлургического и других секторов, в том числе структуры крупных бизнесменов страны Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

В числе санкционных мер — блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.02.2021, 15:08
    Гость: Удивляюсь

    Где Галичина и где Татарстан. Откуда такие познания? Регулярно телевизор смотришь?

  4. 13.02.2021, 15:04
    Гость: профессор Преображенский

    В прокат вышел фильм ЗОЯ – там показано что надо делать с захватчиками и предателями!

  5. 13.02.2021, 15:03
    Гость: Зривко

    Обалдеть. Откуда такие сведения? Сам придумал или соловьиным помётом питаешься?

Все комментарии (32)
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