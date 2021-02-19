Неиспользованные средства маткапитала направят на накопительные пенсии

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство РФ приняло проект постановления, согласно которому Минтруд наделяется полномочиями по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сообщается на официальном сайте кабмина.

Минтруд России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала, отмечает ТАСС. В конце 2019 года Антон Дроздов, занимавший тогда должность главы ПФР, сообщал, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 19:54
    Гость: Гость

    А что-материнский капитал имеет срок годности? Дело государства-дать его людям. Дело людей-самим решить как и когда его использовать. Кому какое собачье дело до этого?! Почему это ........ государство снова пытается свой алчный нос засунуть везде?!

  4. 19.02.2021, 16:44
    Гость: demos

    А так как накопительные пенсии замораживают уже 6 лет, их попросту говоря, украдут.

  5. 19.02.2021, 16:28
    Гость: rk

    Накопительная часть пенсии заморожена вроде как. То есть туда средства положат, а потом накопительную часть пенсии отменят. Гениально.

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