Кабмин исключил из запрещенных к ввозу продуктов племенных улиток
Правительство России исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен из-за продовольственного эмбарго, племенных улиток. Их ввоз разрешен при представлении разрешения на импорт племенной продукции, выданного Минсельхозом России, сообщает "Коммерсант".
Этим же постановлением кабинет разрешил поставки деминерализованной сыворотки для детского питания. В 2020 году из стран, подпавших под российское продэмбарго, также было разрешено ввезти 3 тыс. тонн деминерализованной сыворотки.
Продуктовое эмбарго в России ввели в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года.
В 2020 году Россельхознадзор уничтожил 2,46 тыс. тонн растительной санкционной продукции. Большинство запрещенной продукции — 89% — поступало из Белоруссии. С августа 2015 года в стране было уничтожено 36,17 тыс. тонн незаконной продукции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не для быдла. Это для олигархов. Остальным расслабится.
мы хотим племенные улитки. Бред какой-то. Интересно, а какие планы у кабмина на завтра? Змеи? Тараканы?
Какая трогательная забота о себе любимых у властей РФ !
Обалдеть!
А яблоки с дешёвым сыром можно и тракторами. Народишко и макарошками перебьётся.
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Мр...зи !!!
фу прям от сердца отлегло.
Скоро снимут фильм "Улитки для диктатуры буржуев".