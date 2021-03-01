Кабмин исключил из запрещенных к ввозу продуктов племенных улиток

Правительство России исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен из-за продовольственного эмбарго, племенных улиток. Их ввоз разрешен при представлении разрешения на импорт племенной продукции, выданного Минсельхозом России, сообщает "Коммерсант".

Этим же постановлением кабинет разрешил поставки деминерализованной сыворотки для детского питания. В 2020 году из стран, подпавших под российское продэмбарго, также было разрешено ввезти 3 тыс. тонн деминерализованной сыворотки.

Продуктовое эмбарго в России ввели в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года.

В 2020 году Россельхознадзор уничтожил 2,46 тыс. тонн растительной санкционной продукции. Большинство запрещенной продукции — 89% — поступало из Белоруссии. С августа 2015 года в стране было уничтожено 36,17 тыс. тонн незаконной продукции.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.03.2021, 19:28
    Гость: нет-нет

    мы хотим племенные улитки. Бред какой-то. Интересно, а какие планы у кабмина на завтра? Змеи? Тараканы?

  3. 01.03.2021, 18:55
    Гость: Зоя

    Какая трогательная забота о себе любимых у властей РФ !
    Обалдеть!
    А яблоки с дешёвым сыром можно и тракторами. Народишко и макарошками перебьётся.
    ................
    Мр...зи !!!

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«России пора очнуться, пора сменить одежды - сменить костюмы от Гуччи и Ив Сен-Лорана на одежду фабрики "Большевик", а если нужно, то и на бронежилеты»
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
«Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики»
Зеленский
Зеленский: Россия должна «вернуть» Украине Крым
Избранное
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Как выгодно оформить автокредит?
Исполнитель главной роли в «Шугалей-2» Кирилл Полухин прилетел в Сыктывкар на закрытый показ киноленты
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
Надежда Бартош — победитель Новогодней лотереи
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?
«Временные правила» 1899 года: Беспрецедентная карательная мера - из студентов – в солдаты
Оружие будущего создается сегодня
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»