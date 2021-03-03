Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии войдет в совдир «Роснефти»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от государства. 

Кандидатура Кнайсль предложена в качестве независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа. Все они уже являются независимыми директорами в СД «Роснефти», Шредер занимает должность его председателя, пишет РБК.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер заявлял, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2021, 01:00
    Гость: Есть такая профессия Роснефтью на танцах торговать

    Неплохая цена танца. Не своё, государственное, можно и протанцевать.

  2. 04.03.2021, 00:35
    Гость: ABCD

    Не оставляет ощущение, что сейчас госструктуры всё больше начинают напоминать какие то этнические ОПГ с клановыми отношениями внутри закрытых и не прозрачных структур.
    Куда там сменяемость власти, похоже это в ближайшие 15..20 лет и не планируется.

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