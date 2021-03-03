Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии войдет в совдир «Роснефти»

23:19 3.03.2021

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от государства.

Кандидатура Кнайсль предложена в качестве независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа. Все они уже являются независимыми директорами в СД «Роснефти», Шредер занимает должность его председателя, пишет РБК.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер заявлял, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.