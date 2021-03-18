Число салонов красоты в крупных городах сократилось на 10% за год

Фото с сайта Pixabay.com

Число салонов красоты в крупных российских городах в среднем сократилось на 10% за год пандемии коронавируса (с марта 2020 года по март 2021-го).

Так, с марта 2020 года в городах с населением не более 500 тысяч человек число салонов красоты уменьшилось до 22,9 тысячи штук. Самое сильное сокращение произошло в Томске (38%), Саратове (29%) и Тюмени (27%).

В числе городов-миллионников наибольше снижение зафиксировано в Омске – на 24%, до 380 организаций. На второй строчке находится Пермь – сокращение на 19,8%, до 501 салона, третье место занял Нижний Новгород – показатель уменьшился на 16,5%, до 523 салонов.

В Москве число косметических салонов уменьшилось всего на 3,3% — до 6,5 тысячи компаний. Меньшая динамика только в Екатеринбурге, где количество салонов снизилось лишь на 0,4% — до 751.

В российской столице ограничения для парикмахерских и салонов красоты действовали больше двух месяцев: с конца марта до начала июня прошлого года. С 9 июня власти Москвы отменили в городе режим самоизоляции и пропусков и разрешили возобновить работу этих организаций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 00:24
    Гость: Иван Иваныч

    Как говорила моя батюшка( Ц.Е.Н): "парикмахер Елисей- стрижка, брижка волосей"

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