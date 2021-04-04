На Украине пожаловались на сокращение транзита газа из России

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства "Северного потока — 2".

"Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", — написал он в Facebook.

Как ранее сообщила пресс-служба оператора, в феврале транзит голубого топлива в Европу через Украину сократился на 25% по сравнению с январем — до 2,91 миллиарда кубометров.

"Постепенно "Газпром" сокращает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока" <…> транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток", — приводит слова Макогона РИА Новости.

Сейчас на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии, добавил глава компании. По его словам, если "Турецкий поток" продолжат через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на трубопровод и транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно", — добавил он.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 05:10
    Гость: www

    Тоже уже достали своим плачем. Ни кто не мешает им с транзитнои иглы слезть. Вместо развития других отрасли доходов, вставлять палки в колеса чужим проектам, пусть даже шизовым и трижды ненужным, но чужим.

  2. 05.04.2021, 02:30
    Гость: Доворовались...

    "Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно"

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