На Украине пожаловались на сокращение транзита газа из России

23:25 4.04.2021

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства "Северного потока — 2".

"Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", — написал он в Facebook.

Как ранее сообщила пресс-служба оператора, в феврале транзит голубого топлива в Европу через Украину сократился на 25% по сравнению с январем — до 2,91 миллиарда кубометров.

"Постепенно "Газпром" сокращает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока" <…> транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток", — приводит слова Макогона РИА Новости.

Сейчас на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии, добавил глава компании. По его словам, если "Турецкий поток" продолжат через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на трубопровод и транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно", — добавил он.

