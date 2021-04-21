Путин анонсировал денежные выплаты отдельным категориям граждан

Гайдаровец Силуанов оценил затраты на выполнение послания в размере 500 млрд.рублей и как обычно минфин будет саботировать вливание денег малоимущим так как это против воли ФРС США и МВФ. Финансисты отчасти правы увеличивая денежную массу в обороте на пол триллиона рублей покупатель получит рост инфляции и рост цен на все. Гаранту надо было сказать что ровно на такую сумму обложат налогами богатых чтобы хоть частично компенсировать эту диспропорцию.

Рост зарплат и пособий без подкрепления ростом внутреннего производства это тупиковый путь и нужно за счет госбюджета строить заводы по выпуску товаров народного потребления что будет реальным шагом по импортозамещению. А так все в итоге "Хотели как лучше,а получилось как всегда".