Путин анонсировал денежные выплаты отдельным категориям граждан
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал денежные выплаты и поддержку детям, педагогам техникумов и колледжей, а также нуждающимся семьям и беременным.
- Детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, будут выплачивать ежемесячно 5650 руб.
- Больничные по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа работы.
- Нуждающимся женщинам, вставшим на ранних сроках на учёт по беременности, предложено выплачивать 6 350 рублей в месяц в среднем по стране.
- Всех школьники получат разовое пособие в размере 10 тыс. рублей. Это касается и детей, которые готовятся 1 сентября поступать в первый класс.
- Назначена выплата за классное руководство педагогам в сфере среднего профессионального образования в размере 5 тыс. рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять подачки. Не надоело еще по одной и той же схеме действовать ?
Гайдаровец Силуанов оценил затраты на выполнение послания в размере 500 млрд.рублей и как обычно минфин будет саботировать вливание денег малоимущим так как это против воли ФРС США и МВФ. Финансисты отчасти правы увеличивая денежную массу в обороте на пол триллиона рублей покупатель получит рост инфляции и рост цен на все. Гаранту надо было сказать что ровно на такую сумму обложат налогами богатых чтобы хоть частично компенсировать эту диспропорцию.
Рост зарплат и пособий без подкрепления ростом внутреннего производства это тупиковый путь и нужно за счет госбюджета строить заводы по выпуску товаров народного потребления что будет реальным шагом по импортозамещению. А так все в итоге "Хотели как лучше,а получилось как всегда".
Всё правильно.
"...всякий раз, когда мой шеф поднимает мне зарплату, мой домовладелец, он же мой шеф, поднимает мне квартирную плату..."
Х.Ф. "ищите женщину"
если проще- "бог дал -бог взял".
Иллюзия заботы о народе в примитивных примерах -дали подержать деньги на время а потом забрали обратно, но благодарность от народа должна остаться вечно.
одного дворца в Геленджике с лихвой перекрывает все эти подачки.
Что поделать, скоро "выборы", нужно народу швырнуть жменьки обглоданных костей в виде денежных подачек.
Я вот другое вижу, он не собирается абсолютно нечего менять. То есть, курс на обнищание населения он будет продолжать до упора, пока с торона не вынесут люди с скорбными лицами.
Его фишку- обещать всё изменить по сути нечего не меняя, я давно понял.
Сейчас информационная обработка электорального лоха началась задолго до выборов, очень уже ЕР "отличилась" за предыдущие пару лет.