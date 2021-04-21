Путин анонсировал денежные выплаты отдельным категориям граждан

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал денежные выплаты и поддержку детям, педагогам техникумов и колледжей, а также нуждающимся семьям и беременным.

  • Детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, будут выплачивать ежемесячно 5650 руб.
  • Больничные по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100% от заработка вне зависимости от стажа работы.
  • Нуждающимся женщинам, вставшим на ранних сроках на учёт по беременности, предложено выплачивать 6 350 рублей в месяц в среднем по стране.
  • Всех школьники получат разовое пособие в размере 10 тыс. рублей. Это касается и детей, которые готовятся 1 сентября поступать в первый класс.
  • Назначена выплата за классное руководство педагогам в сфере среднего профессионального образования в размере 5 тыс. рублей.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.04.2021, 15:27
    Гость: Штурман

    Гайдаровец Силуанов оценил затраты на выполнение послания в размере 500 млрд.рублей и как обычно минфин будет саботировать вливание денег малоимущим так как это против воли ФРС США и МВФ. Финансисты отчасти правы увеличивая денежную массу в обороте на пол триллиона рублей покупатель получит рост инфляции и рост цен на все. Гаранту надо было сказать что ровно на такую сумму обложат налогами богатых чтобы хоть частично компенсировать эту диспропорцию.
    Рост зарплат и пособий без подкрепления ростом внутреннего производства это тупиковый путь и нужно за счет госбюджета строить заводы по выпуску товаров народного потребления что будет реальным шагом по импортозамещению. А так все в итоге "Хотели как лучше,а получилось как всегда".

  3. 21.04.2021, 15:16
    Гость: ABCD

    Всё правильно.
    "...всякий раз, когда мой шеф поднимает мне зарплату, мой домовладелец, он же мой шеф, поднимает мне квартирную плату..."
    Х.Ф. "ищите женщину"
    если проще- "бог дал -бог взял".
    Иллюзия заботы о народе в примитивных примерах -дали подержать деньги на время а потом забрали обратно, но благодарность от народа должна остаться вечно.

  5. 21.04.2021, 15:11
    Гость: ABCD

    Что поделать, скоро "выборы", нужно народу швырнуть жменьки обглоданных костей в виде денежных подачек.
    Я вот другое вижу, он не собирается абсолютно нечего менять. То есть, курс на обнищание населения он будет продолжать до упора, пока с торона не вынесут люди с скорбными лицами.
    Его фишку- обещать всё изменить по сути нечего не меняя, я давно понял.
    Сейчас информационная обработка электорального лоха началась задолго до выборов, очень уже ЕР "отличилась" за предыдущие пару лет.

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