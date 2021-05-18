Сбер, ВЭБ.РФ и РФПИ получили по 25% акций «Просвещения»

22:07 18.05.2021

Сбер, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%.

"Сбер, ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%, закрытие сделки со стороны РФПИ планируется в случае одобрения наблюдательным советом РФПИ. Оценка 100% акций компании для целей сделки составила около 108 млрд рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне", - цитирует ТАСС сообщение Сбера.

Отмечается, что в совет директоров "Просвещения" войдут восемь директоров, по два представителя от "Сбера", РФПИ, ВЭБ.РФ и существующих акционеров АО "Просвещение". Операционное управление будет осуществляться текущим менеджментом группы компаний.

"Просвещение" - крупнейший в России бренд на рынке учебной литературы. Компания присутствует во всех регионах России и 190 странах мира, ежегодные тиражи составляют более 130 млн экземпляров. Кроме того, "Просвещение" оказывает прямую поддержку педагогам и школьникам, цифровыми платформами компании пользуется 30 млн уникальных пользователей в месяц.