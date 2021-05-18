Сбер, ВЭБ.РФ и РФПИ получили по 25% акций «Просвещения»
Сбер, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%.
"Сбер, ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%, закрытие сделки со стороны РФПИ планируется в случае одобрения наблюдательным советом РФПИ. Оценка 100% акций компании для целей сделки составила около 108 млрд рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне", - цитирует ТАСС сообщение Сбера.
Отмечается, что в совет директоров "Просвещения" войдут восемь директоров, по два представителя от "Сбера", РФПИ, ВЭБ.РФ и существующих акционеров АО "Просвещение". Операционное управление будет осуществляться текущим менеджментом группы компаний.
"Просвещение" - крупнейший в России бренд на рынке учебной литературы. Компания присутствует во всех регионах России и 190 странах мира, ежегодные тиражи составляют более 130 млн экземпляров. Кроме того, "Просвещение" оказывает прямую поддержку педагогам и школьникам, цифровыми платформами компании пользуется 30 млн уникальных пользователей в месяц.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Но издательство "Просвещение", чей логотип наклеен на АО "Просвещение", ниже плинтуса, профильной деятельностью явно не занимается, больше половины площадей в аренде и полно стекол, обклеенных Сдается/Аренда. Подьезжайте, посмотрите сами на 3-й пр-д Марьиной рощи, 41, полторы минуты от метро.
Что-то подсказывает, что "Просвещение" - крупнейший в России бренд на рынке учебной литературы" - давно уже не в России, а за ее пределами, что по ГО, что по филиалам. В России только вспомогательные офисы остались...
Конец нашим детям!