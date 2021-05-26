Решетников заявил о восстановлении экономики «лучше ожиданий»
Российская экономика восстанавливается лучше ожиданий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».
«Экономика восстанавливается, и динамика восстановления, она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал министр.
По словам главы ведомства, это касается крупных и средних предприятий, предприятий АПК, сельхозпереработки, строительства и прочего. Одним из главных индикаторов является восстановление в секторе малого и среднего предпринимательства, где также зафиксированы положительные тенденции. Это касается и таких секторов, как сфера услуг и общепит, которые еще в январе-феврале вызывали озабоченность, пояснил Решетников.
«И все это вместе позволяет нам достаточно с осторожным оптимизмом, я бы так сказал, смотреть вперед. Почему с осторожным? Потому что все-таки коронавирус никуда не исчез», — сказал он.
Ранее глава Минэкономразвития заявил, что российская экономика может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Решетникову до этого сталинского лозунга сто лет в г.... плыть и не доплыть. Нужно построить заново ЗиЛ, АЗЛК и еще тысячи предприятий, а гланое каждый месяц снижать цены.
Жить стало лучше, жить стало веселей.
Это вашего вируса и "добьёт",сегодня уже без слёз смотреть на него нельзя,старый,облезлый.....
Щаз ещё людишки от вакцины повымрут и совсем экономика расцветёт, будет колоситься и пахнуть. Кстати, на кого рассчитаны эти сказки?
"Пропел гудок из Кремля......и снова у......".Но,"вирус" остался....