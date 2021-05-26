Решетников заявил о восстановлении экономики «лучше ожиданий»

13:38 26.05.2021

Российская экономика восстанавливается лучше ожиданий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

«Экономика восстанавливается, и динамика восстановления, она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал министр.

По словам главы ведомства, это касается крупных и средних предприятий, предприятий АПК, сельхозпереработки, строительства и прочего. Одним из главных индикаторов является восстановление в секторе малого и среднего предпринимательства, где также зафиксированы положительные тенденции. Это касается и таких секторов, как сфера услуг и общепит, которые еще в январе-феврале вызывали озабоченность, пояснил Решетников.

«И все это вместе позволяет нам достаточно с осторожным оптимизмом, я бы так сказал, смотреть вперед. Почему с осторожным? Потому что все-таки коронавирус никуда не исчез», — сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что российская экономика может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 года.