Решетников заявил о восстановлении экономики «лучше ожиданий»

Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Российская экономика восстанавливается лучше ожиданий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

«Экономика восстанавливается, и динамика восстановления, она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал министр.

По словам главы ведомства, это касается крупных и средних предприятий, предприятий АПК, сельхозпереработки, строительства и прочего. Одним из главных индикаторов является восстановление в секторе малого и среднего предпринимательства, где также зафиксированы положительные тенденции. Это касается и таких секторов, как сфера услуг и общепит, которые еще в январе-феврале вызывали озабоченность, пояснил Решетников.

«И все это вместе позволяет нам достаточно с осторожным оптимизмом, я бы так сказал, смотреть вперед. Почему с осторожным? Потому что все-таки коронавирус никуда не исчез», — сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что российская экономика может достичь уровня до начала пандемии коронавируса уже в III квартале 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.05.2021, 15:06
    Гость: Время П

    Решетникову до этого сталинского лозунга сто лет в г.... плыть и не доплыть. Нужно построить заново ЗиЛ, АЗЛК и еще тысячи предприятий, а гланое каждый месяц снижать цены.

  3. 26.05.2021, 14:53
    Гость: гугу....

    Это вашего вируса и "добьёт",сегодня уже без слёз смотреть на него нельзя,старый,облезлый.....

  4. 26.05.2021, 14:33
    Гость: demos

    Щаз ещё людишки от вакцины повымрут и совсем экономика расцветёт, будет колоситься и пахнуть. Кстати, на кого рассчитаны эти сказки?

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