Gem4me MarketSpace: как организовать онлайн-бизнес и привлечь покупателей
Это инновационная площадка, на которой продажи, продвижение и общение с клиентами организованы в 1 приложении – полностью бесплатном и доступном на всех устройствах.
Ведение бизнеса в Gem4me MarketSpace: основные преимущества
Ищете бесплатную площадку, где клиенты сами узнают о вашем бизнесе, а вы будете только обрабатывать заявки? Это Gem4me MarketSpace!
Сервис предназначен для любых компаний – от ИП с 1 товаром до крупных компаний с многотысячным ассортиментом. Независимо от масштаба предприятия, клиенты увидят ваше предложение в нужной категории, а если спрос на товар окажется высоким, еще и в разделе «Популярные».
И неважно, что вы предлагаете, – услуги репетитора или недвижимость: на каждый товар найдется покупатель. Ведь Gem4me MarketSpace не просто дает возможность размещать объявления, но и предоставляет инструменты для удобного взаимодействия покупателей и продавцов:
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12 категорий с подкатегориями для быстрого поиска;
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фильтры по популярности, продажам, цене и дате публикации;
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раздел «Избранное», чтобы сохранить понравившееся объявление (при этом продавец увидит, сколько человек воспользовалось этой функцией);
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связь в 1 клик прямо в окне объявления: для уточнения условий сделки не нужно переходить в другое приложение – все взаимодействие происходит в Gem4me MarketSpace.
А чтобы сделать объявление более привлекательным, продавец может добавить фото и видео, заполнить подробное описание товара, добавить форматирование в виде списков, жирного текста и т. д.
Торговая площадка также позволяет расширить границы бизнеса и выйти на международный уровень, ведь аудитория этого приложения – почти 14 млн пользователей из 163 стран. К тому же общаться с иностранцами здесь можно без проблем – благодаря боту, который переводит сообщения на 17 языков.
В ближайших планах разработчиков еще 2 полезные функции:
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автоматический перевод текста;
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эквайринг (возможность осуществлять финансовые операции прямо в приложении): эта функция уже доступна в США и Канаде, а в 2021-м она появится и в других странах.
То есть к концу года в Gem4me MarketSpace можно будет проводить все этапы сделки – от 1-го контакта с клиентом до оплаты заказа по защищенному каналу.
Кстати, внешне сервис очень простой – разобраться в нем сможет даже человек, который с современными приложениями на «вы». Все объявления размещаются в разделе MarketSpace, а блоки «Чаты» и «Каналы» нужны, соответственно, для общения и продвижения.
На данный момент Gem4me MarketSpace – один из самых простых способов организовать интернет-бизнес с нуля. А покупателям эта площадка интересна своим удобством и многофункциональностью!
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