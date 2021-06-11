Названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными

08:56 11.06.2021

Эксперты назвали регионы с наибольшим финансовым расслоением общества. Так, самый существенный разрыв между доходами богатых и бедных зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где данный показатель составляет 10,2 раза - 215,9 тыс. рублей против 21,2 тыс рублей.

Такие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ с разницей между доходами в 9,4 раза - 201 тыс. против 21,3 тыс. рублей. На третьей строчке расположилась Москва с разрывом между богатыми и бедными в 8,7 раза - 177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей.

В список также попали Чукотский автономный округ (8,5 раза), Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

Отмечается, что большинство перечисленных регионов входит в число лидеров по уровню средних доходов населения. Невысоким уровнем жизни характеризуется лишь Адыгея, а Краснодарский край и Свердловская область относятся к «середнякам».

Наименьшее материальное расслоение было выявлено в Карачаево-Черкесии — там заработки между обеспеченными и малоимущими гражданами отличаются в 5,3 раза (37,1 тысячи рублей против 7 тысяч рублей), Костромской области — в 5,4 раза (50,7 тысячи рублей против 9,5 тысяч рублей) и Еврейской автономной области — в 5,4 раза (56,2 тысячи рублей против 10,4 тысячи рублей). Аналогичная разница в доходах отмечена в Хакасии, Ингушетии, Крыму, Кировской, Новгородской и Владимирской областях.