Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в состав совета директоров "Зарубежнефти" в качестве представителя РФ. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Всего в списке кандидатов числятся восемь человек по числу мест в совете директоров. Новой кандидатурой помимо Фийона также является заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Они могут заменить ныне действующих членов совета директоров Алексея Козлова и Оксану Тарасенко, сообщает ТАСС.

"Зарубежнефть" - российская государственная нефтяная компания. Она былп создана в 1967 году для строительства объектов нефтяной промышленности за рубежом, в частности в Алжире, Вьетнаме, Индии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, на Кубе. В 2004 году "Зарубежнефть" была преобразована в открытое акционерное общество. 100 % акций компании находятся в федеральной собственности.

Франсуа Фийон в настоящее время является президентом компании Apteras Sarl. В прошлом - политический деятель. В 2007-2012 годах занимал пост премьер-министра Франции, участвовал в президентской кампании на выборах 2017 года.

Год назад, в 2020 году, Фийон был осужден за мошенничество и растрату государственных средств. Уголовный суд Парижа приговорил его к двум годам лишения свободы и еще трем годам условно, писала Газета.RU. Суд признал Фийона виновным в том, что его жена и дети получали зарплату из государственных средств за работу, которую они не выполняли. Кроме того, Франсуа и Пенелопа Фийон признаны виновными по делу о "фиктивных" контрактах супруги политика в известном литературном журнале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.06.2021, 16:05
    Гость: личный опыт

    Полноте завидовать, Юрий. СП-2 на подходе. А том тоже есть совет директоров. Догадайся с трех раз, кто его возглавит.

  3. 12.06.2021, 15:51
    Гость: ABCD

    Россия не становится открытой колонией? Все посты внешней торговли начинают в ней занимать иностранцы.
    Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера Германии больше семи лет ‒ с октября 1998 года по ноябрь 2005 года. В 2017-м он занял пост руководителя совета директоров Роснефти.
    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль (с которой старик Кабаев отплясывал на свадьбе)вошла в состав совета директоров "Роснефти"
    Крупнейшую угольную компанию в России - СУЭК - возглавил сын бывшего сотрудника ЦРУ Александра Солженицына, гражданин США Степан Солженицин.
    Теперь этот француз...
    Для чего это делают? идёт подготовка к передаче тушки России западным акционерам? типа колониальная администрация...

  5. 12.06.2021, 15:33
    Гость: В.С. Черномырдин

    В совете директоров многие участвуют — представители государства, акционеры, так что это орган такой — советывает.

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