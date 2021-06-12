Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

14:40 12.06.2021

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в состав совета директоров "Зарубежнефти" в качестве представителя РФ. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Всего в списке кандидатов числятся восемь человек по числу мест в совете директоров. Новой кандидатурой помимо Фийона также является заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Они могут заменить ныне действующих членов совета директоров Алексея Козлова и Оксану Тарасенко, сообщает ТАСС.

"Зарубежнефть" - российская государственная нефтяная компания. Она былп создана в 1967 году для строительства объектов нефтяной промышленности за рубежом, в частности в Алжире, Вьетнаме, Индии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, на Кубе. В 2004 году "Зарубежнефть" была преобразована в открытое акционерное общество. 100 % акций компании находятся в федеральной собственности.

Франсуа Фийон в настоящее время является президентом компании Apteras Sarl. В прошлом - политический деятель. В 2007-2012 годах занимал пост премьер-министра Франции, участвовал в президентской кампании на выборах 2017 года.

Год назад, в 2020 году, Фийон был осужден за мошенничество и растрату государственных средств. Уголовный суд Парижа приговорил его к двум годам лишения свободы и еще трем годам условно, писала Газета.RU. Суд признал Фийона виновным в том, что его жена и дети получали зарплату из государственных средств за работу, которую они не выполняли. Кроме того, Франсуа и Пенелопа Фийон признаны виновными по делу о "фиктивных" контрактах супруги политика в известном литературном журнале.