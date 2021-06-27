ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов
Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.
Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки россиян. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум, пишет РИА Новости.
Банк России считает, что ужесточение подтолкнет финансовые организации реже выдавать средства закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно обеспечить устойчивость банков.
Эксперты сходятся во мнении, что такой шаг ЦБ поспособствует росту стоимости кредитов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На все воля божия...и невидимой руки рынка конечно, тоже.
Только в РФ кредиты дают?
Это значит, что экономическая ситуация в РФ, будет ухудшаться и дальше.