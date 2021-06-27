ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

09:51 27.06.2021

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая их уровень к "допандемическим" значениям.

Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по таким ссудам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки россиян. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум, пишет РИА Новости.

Банк России считает, что ужесточение подтолкнет финансовые организации реже выдавать средства закредитованным заемщикам, а также позволит постепенно обеспечить устойчивость банков.

Эксперты сходятся во мнении, что такой шаг ЦБ поспособствует росту стоимости кредитов.

