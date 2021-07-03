Правительство РФ расширило список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство России расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Так, теперь в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое и сладкую воду.

Под запрет попали также ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовые или консервированные продукты из мяса, ракообразных и моллюсков.

Кроме того, ограничения касаются некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.

Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на российские товары, напоминает РИА Новости

В ответ Москва запретила ввоз некоторой украинской продукции, а также ограничила транзит через свою территорию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2021, 19:48
    Гость: stalker

    Если Киев ввел эмбарго на все российские товары, то почему бы нам не сделать так же, а не размениваться на всякие списки ?

  2. 03.07.2021, 19:17
    Гость: Хватит

    Заливать, скажи какой процент и каких товаров поступает от Нэзалэжной.По твоим словам выходит 80-ые возвращаются, и кроме жолтоголубых не кто с россией не торгует.

  3. 03.07.2021, 19:05
    Гость: ввп

    Только египетская картошка и израильская редиска. А пальмовое масло володин найдет откуда завезти.

  4. 03.07.2021, 18:53
    Гость: Русский

    ...логично. Идут подготовления для ПОЛНОГО прекращения торговли с хохляндией. Точку поставит разрыв газового транзитного договора в декабре 2021года, хохлы- запасайтесь кизяками. Чао-какао..))))

  5. 03.07.2021, 18:28
    Гость: Питон

    Запрещать экспорт продуктов когда своих явно не хватает и есть дифицит по определенным товарам это дурацкий и глупый шаг правительства РФ.

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